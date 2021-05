EastEnders News LIVE – Ben Mitchell se fait remarquer alors que Callum rencontre l’homme mystérieux ainsi que les spoilers de Coronation Street et d’Emmerdale

EMMERDALE SPOILERS: BERNICE EST DE RETOUR!

Bernice Blackstock est de retour à Emmerdale, et personne n’est moins heureux de la voir que sa fille complice Gabby.

En fait, elle la rejette complètement.

La semaine prochaine, Gabby dit à Bernice qu’elle s’est fait une nouvelle vie – et qu’elle ne veut rien avoir à faire avec elle.

Pour être honnête, nous ne serions pas heureux de voir une mère qui nous a abandonnés pendant plus d’un an pour s’envoler dans un endroit ensoleillé non plus…