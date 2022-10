EastEnders news: Les hommages affluent pour Josephine Melville après sa mort dans les coulisses; plus spoilers Emmerdale & Corrie

L’ANCIENNE star d’EastEnders, Josephine Melville, est décédée dans les coulisses lors d’une représentation théâtrale, a confirmé son agent.

L’actrice est connue pour avoir joué dans le feuilleton le rôle de Tessa Parker, la petite amie de Kelvin Carpenter, en 1986.

Elle jouait dans une pièce de théâtre au Nottingham Playhouse.

L’ex-star de Corrie Denice Welch a tweeté: “Tellement si triste. Une merveilleuse actrice ”.

La chanteuse et compositrice Lorraine King a écrit : « Terrible nouvelle d’apprendre le décès soudain de Joséphine Melville. Une énergie incroyable pour le festival East Beach et une source d’inspiration pour les arts créatifs ici à Southend. Les pensées vont à sa famille et à ses amis.

