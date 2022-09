EastEnders Natalie Cassidy donne un aperçu rare d’une immense maison alors qu’elle se refait une beauté d’automne

La star d’EASTENDERS, Natalie Cassidy, a donné aujourd’hui un rare aperçu de son immense maison en révélant une incroyable porte de printemps.

La légende du savon partage sa maison avec son fiancé Marc Humphries et ses deux enfants.

Instagram

Natalie Cassidy a montré son affichage fantastique[/caption]

Instagram

La porte était ornée d’un étalage impressionnant[/caption]

Natalie, qui a joué la légendaire résidente de Walford Sonia, une infirmière, depuis 1993, a montré aujourd’hui sa belle présentation.

L’actrice a choisi de se mettre dans l’ambiance automnale en décorant sa maison.

Elle est allée sur Instagram pour montrer l’incroyable affichage qui a fait le tour de l’immense porte qu’elle a dans son incroyable maison.

L’affichage a comporté une gamme étonnante de belles fleurs.

En savoir plus sur Natalie Cassidy nat loin Natalie Cassidy d’EastEnders pose avec un petit ami et des enfants rarement vus en vacances TRISTE JOUR Natalie Cassidy salue la scène Dot & Sonia alors qu’elle rompt le silence à la mort de June Brown

Natalie vit dans l’impressionnante maison avec Marc et leurs enfants.

Le couple est ensemble depuis 2014 et s’est fiancé en octobre de l’année suivante.

Quelques mois plus tard, Natalie a révélé qu’elle était enceinte de son deuxième enfant, Joanie, née en août 2016.

Natalie, qui a perdu un impressionnant quatre pierres ces dernières années, a récemment déclaré avoir été honteuse de graisse sur Strictly Come Dancing.

L’actrice d’EastEnders a déclaré qu’elle s’était sentie ridiculisée lorsqu’on lui avait demandé d’effectuer un mouvement dans l’émission de la BBC qui était généralement réservée aux hommes.





Parlant d’un incident sur Strictly lorsqu’elle a participé en 2009, elle a déclaré: «J’étais environ quatre pierres plus grosse que je ne le suis maintenant.

« Vincenzo (Simone) était assez petit. Et je me souviens d’une semaine, c’était comme, ‘Oh on va faire cette danse, mais tu vas chercher Vincent’.

“Et j’y pense maintenant et je pense:” Oh, c’était hors de propos. C’était un peu déplacé pour moi. Tu ne pourrais pas faire ça maintenant.

Instagram

L’affichage présentait une incroyable gamme de belles fleurs[/caption]

Instagram

Natalie vue ici avec son fiancé Marc Humphries[/caption]

Bbc

L’actrice est connue pour jouer Sonia sur le feuilleton EastEnders BBC depuis 1993[/caption]