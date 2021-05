EastEnders Mila tente désespérément de sauver sa sœur du plan de sa mère diabolique

EASTENDERS Mila Mawra essaiera désespérément de sauver sa sœur Kioni du plan diabolique de sa mère.

La barmaid – jouée par Ruhtxjiaïh Bèllènéa dans le feuilleton de la BBC – s’est ouverte sur sa famille homophobe le mois dernier et a parlé de la discrimination passée qu’elle a subie en raison de sa sexualité.

Visitez notre page EastEnders pour les derniers potins

Retrouvez tous les spoilers d’EastEnders ici

BBC

La sœur de Mila Mawra, Kioni, rejoint Albert Square la semaine prochaine[/caption]

La semaine prochaine, Iqra est frustrée que Kim ait mis sa vie amoureuse sur son nouveau site Web.

Pendant ce temps, Iqra aperçoit une jeune fille empochant une bougie et Mila la reconnaît instantanément, sa petite sœur Kioni.

Mila demande à Iqra de l’intimité alors qu’elle rattrape sa sœur, mais elle découvre des nouvelles qui ne lui conviennent pas.

BBC

Mila panique après avoir entendu parler du projet de sa mère d’emmener sa sœur[/caption]

Kioni explique que leur mère l’emmène bientôt pour le week-end, laissant Mila effrayée par la nouvelle.

Plus tard, Mila est toujours inquiète lorsque Kioni mentionne que son voyage est dans deux semaines.

Mila, qui est restée avec Kathy après avoir admis qu’elle était sans abri, se tourne vers son patron pour obtenir de l’aide dans le but de protéger sa sœur.





BBC

Mila a révélé le mois dernier qu’elle était sans abri[/caption]

Une Mila paniquée demande alors à Kathy si sa sœur peut rester un peu mais Kathy accepte seulement de la dîner.

Mila s’inquiète des intentions de sa mère et veut surveiller Kioni – Kathy ordonne plus tard à Bobby de s’occuper d’elle.

Plus tard dans la semaine, Iqra se bat avec leurs sentiments et doute que Mila s’en soucie vraiment.

BBC

Mila s’inquiète des intentions de sa mère[/caption]





Les téléspectateurs savent que Mila s’est récemment effondrée lorsqu’un photographe a pris une photo d’elle et d’Iqra ensemble après que Kim – qui dirige une agence de rencontres sur la place – les ait persuadés de parler au journal de leur relation.

Quand Iqra a confronté Mila à propos de son comportement, elle a admis qu’elle avait dû quitter la maison parce que sa sexualité ne cadrait pas avec les fortes croyances de sa famille.

Mila a révélé que les croyances religieuses et l’homophobie de sa famille l’ont amenée à quitter la maison et à changer de nom, et dit qu’elle ne veut désespérément pas qu’ils la trouvent.