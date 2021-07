EastEnders Maisie Smith pose avec une mère sosie et une sœur rarement vue à la date du déjeuner

La star d’EASTENERS, Maisie Smith, a montré que la pomme ne tombait pas loin de l’arbre alors qu’elle posait avec sa mère et sa sœur sosie.

Le joueur de 20 ans – qui joue Tiffany Butcher Baker dans le feuilleton de la BBC – avait l’air incroyable alors qu’ils se dirigeaient tous vers le déjeuner.

instagram

Maisie Smith a déjeuné avec sa mère Julia et sa soeur Scarlett[/caption]

maisiesmithofficial/Instagram

La star vient de fêter ses 20 ans[/caption]

Maman Julia a partagé le cliché du voyage en souriant et l’a légendé en plaisantant: « 50 nuances de gingembre! ».

La fière maman partage souvent les réalisations des filles en ligne et s’est constituée une clientèle après être apparue dans de nombreuses vidéos TikTok avec Maisie.

La sœur aînée de Maisie, Scarlett, n’est pas autant sous les projecteurs, mais elle est occupée à travailler dans les coulisses – elle a récemment lancé sa propre ligne de vêtements et est diplômée en production télévisée.

Les femmes ont récemment célébré l’anniversaire de Maisie avec un voyage dans un sanctuaire d’éléphants.

L’actrice a également profité d’une soirée en ville avec ses amis, qui a tourné au vinaigre après que des membres de son groupe aient été refoulés d’un bar à 2 heures du matin pour avoir été « trop ​​ivres ».

Maisie a depuis éclairci ce qui s’est passé en disant: «Après avoir vécu une expérience aussi horrible, j’ai volontairement quitté le bar.

“J’ai été dégoûté de la façon dont le personnel du Nikki’s Bar nous a traités et je ne reviendrai pas.”

Maisie est devenue célèbre en 2008 alors qu’elle n’avait que sept ans.

Elle a joué Tiffany Butcher dans Eastenders depuis 2008, mais a décidé d’essayer de nouvelles choses en 2014.

Dans son écart de quatre ans, Maisie a sorti son premier single Good Thing en 2016 et Where My Heart Is un an plus tard.

La beauté est revenue sur la place en 2018 et est depuis restée l’une des préférées des fans du feuilleton.

Elle est devenue encore plus connue lorsqu’elle est apparue dans Strictly en 2020 et a terminé à la deuxième place.

Getty

La sœur de Maisie, Scarlett, reste plus discrète[/caption]

BBC

Maisie dans le rôle de Tiffany dans EastEnders[/caption]