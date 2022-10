EastEnders Lorraine Stanley est complètement différente de Karen alors qu’elle s’habille sur le tapis rouge de la NTA

L’actrice d’EASTENDERS, Lorraine Stanley, ne ressemblait en rien à son personnage de Karen alors qu’elle s’exaltait pour les National Television Awards ce soir.

La femme de 46 ans a partagé une série de clichés alors qu’elle se préparait pour la soirée et subissait une transformation étonnante.

Abandonnant le chignon désordonné de son personnage, Lorraine portait ses cheveux en boucles lâches, encadrant son visage.

La star a déjà parlé de jouer Karen et a avoué qu’elle pensait qu’elle avait l’air “horrible” dans la série.

Lorraine a déclaré: «Je ne porte pas un morceau de maquillage, pas même de fond de teint. C’est probablement très bon pour ma peau. Je fais le chignon moi-même et je suis prêt à partir.

Et, discutant du style infâme de Karen qui implique généralement un haut à bretelles et des bas confortables, elle a ajouté: «J’ai poussé pour les bretelles de soutien-gorge exposées et les vêtements très ajustés lorsque je suis arrivée pour la première fois. C’est une grande femme qui montre ses courbes. Je couvre le mien mais Karen s’en fout.

En savoir plus sur les NTA LES ÉTOILES SE COLLISENT Holly Willoughby mène le glamour du tapis rouge aux NTA en robe noire ‘C’EST MALHEUREUX’ Nadia Sawalha, femme libre, s’en prend aux NTA et risque la colère d’ITV

“De plus, je n’ai jamais joué de rôles glamour à la télé, donc j’ai l’habitude de me voir et de penser” Oh mon Dieu, tu es horrible. “

“Bien que parfois, si mon gars est assis à côté de moi et qu’il a EastEnders, je dirai:” Ne me regarde pas à l’écran. Il sait que je suis un genre dans la vraie vie.