EastEnders laisse entendre que Cindy Beale est la femme disparue de George Knight

Les fans de SOAP se sont déchaînés après avoir découvert que Cindy Beale reviendrait à Walford dans les scènes à venir.

La semaine prochaine, EastEnders laisse entendre qu’elle pourrait avoir un lien fort avec le nouveau venu George Knight.

Bbc

Elaine et George emménagent ensemble dans The Vic[/caption] Bbc

Mais Cindy Beale pourrait-elle être la mère des deux filles de George ?[/caption] Bbc

Linda est prudente avec la nouvelle famille[/caption]

Le feuilleton BBC One a présenté George comme le nouveau partenaire de vie d’Elaine Peacock alors qu’il s’installe dans The Queen Vic avec ses deux filles adultes, Anna et Gina, en remorque.

Elaine (représentée par Harriet Thorpe) est toute aimée alors que George (Colin Salmon) s’installe chez lui à Albert Square.

Mais la fille d’Elaine, Linda (Kellie Bright), lutte contre l’invasion de la famille Knight.

Peu d’indices sur la vie de George avant Walford ont été abandonnés mais la semaine prochaine, Elaine se confie à Linda au sujet de la mère de Gina et Anna.

Selon elle, l’inconnue a quitté George et la famille neuf ans avant leur arrivée sur la place et elle n’a jamais regardé en arrière.

Serait-ce la confirmation que la femme disparue de George Knight pourrait être Cindy Beale ?

Comme mentionné ci-dessus, la méchante jouée par l’icône d’EastEnders Michelle Collins reviendra dans le programme basé à Londres aux côtés de son ancien mari Ian Beale alias Adam Woodyatt.

Cindy a été entendue pour la dernière fois en 1998 après avoir été arrêtée pour sa tentative de coup sur Ian.

À l’époque, elle avait essayé de le combattre pour la garde de leurs enfants et avait dû fuir Walford sans sa propre fille Lucy.

Cindy avait réussi à obtenir la garde de Lucy, Steven et Peter avant son arrestation, mais a rapidement été jetée en prison et Ian a obtenu la garde complète de leurs enfants.

Au moment de son arrestation, elle était enceinte de l’enfant de son ancien petit ami Nick Holland.

Une fois qu’il a réalisé qu’elle était coupable de tentative de meurtre, Nick l’a laissée en prison sans argent pour un avocat.

Le 5 novembre 1998, Ian a appris que Cindy était censée être morte en couches mais que sa fille, également nommée Cindy en l’honneur de sa mère, avait survécu.

NOUVELLES DES ESTENDERS Tout ce que vous devez savoir sur Eastenders



Nouveau, départ et retour du casting d’Eastenders

Pouvez-vous visiter l’ensemble Eastenders?

Tous les derniers spoilers d’Eastenders

Le blog en direct du spoiler du savon du soleil

Les meilleurs morceaux d’Eastenders au fil des ans

Gina Williams, la sœur de Cindy, a finalement obtenu la garde de sa nièce.

Les téléspectateurs réguliers du feuilleton sont pleinement convaincus que le prochain retour de Cindy coïncidant avec l’arrivée du chevalier à Albert Square n’est rien de moins qu’un indice qu’ils sont tous connectés.

Un indice que cela pourrait bien être vrai est Gina Knight elle-même – aurait-elle pu porter le nom de la sœur de Cindy ?

Pour couronner le tout, la page EastEnders Fandom de Cindy Beale décrit officiellement qu’elle a « simulé sa mort en prison en donnant naissance à sa fille ».

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

Bbc

George trouve un allié en Phil Mitchell[/caption] Bbc

Mais pourrait-il garder un sinistre secret ?[/caption]