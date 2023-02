EastEnders joue dans une grande réunion alors que les stars de Branning, Jackson et Brown se retrouvent pour une occasion spéciale

EASTENDERS met en vedette Jamie Borthwick, Jake Wood et Dean Gaffney réunis pour célébrer la dernière performance hors écran de Jake.

Les stars se sont réunies pour un repas afin de féliciter Jake pour sa performance A Ghost Story.

Instagram/@jamie_b10

Jamie Borthwick publie une photo de lui avec les anciennes co-stars Jake Wood et Dean Gaffney[/caption] Bbc

Jamie Borthwick dans son rôle de Jay Brown dans EastEnders[/caption]

S’adressant à Instagram, Jamie, 28 ans, qui joue Jay Brown sur le feuilleton à succès de la BBC, a légendé la photo en disant: “C’est la pose de Gaff qui me prend.”

Il a ajouté: “Amis réunis… grand spectacle @mrjakewood.”

Jamie a partagé avec les fans leur somptueux repas qui comprenait des huîtres.

Jake, 50 ans, a repris son rôle pour la production du West End plus tôt cette année après qu’Hugo Chegwin soit tombé malade pendant les répétitions. Et il joue également aux côtés de Cheryl Cole, qui suit les traces de Laura Whitmore et de la chanteuse Lily Allen.

Jake a joué à l’origine dans la production en 2021. Parlant de son rôle repris, il a déclaré: «Ce fut un honneur de créer le rôle de Ben au Noel Coward, remportant un prix WhatsOnStage pour 2022, et je suis tellement excité de rejoindre le casting jusqu’à fin avril.

Il a ajouté: “Le scénario de Danny Robins est drôle, touchant et tellement divertissant et de loin la meilleure pièce que j’aie jamais lue. Si vous avez déjà vu le spectacle, revenez le revoir et je vous promets que vous l’apprécierez autant que je sais que je le ferai la deuxième fois.

Et ses anciens camarades de casting étaient là pour le soutenir. Jake a quitté Eastenders en septembre 2020 après 15 ans et sa sortie, qui a été diffusée l’année suivante, a été tout simplement explosive.

Dean Gaffney, qui jouait Robbie Jackson dans le feuilleton, a rejoint la série pour la première fois en 1993. Mais depuis son départ en 2003, il est retourné à Albert Square par intermittence.

Cependant, il a été décidé en 2019 qu’il ne reviendrait plus en raison de prétendues inquiétudes concernant son comportement hors écran.

Getty

Jake Wood joue dans A Ghost Story au Lyric Theatre de West End[/caption] Bbc

Dean Gaffney dans le rôle de Robbie Jackson dans le feuilleton de la BBC[/caption]