EastEnders Jessie Wallace achète des fleurs dans le nord de Londres à la pause de l’aventure choquante de Phil Mitchell de Kat Slater

L’actrice d’EASTENDERS Jessie Wallace a pris le temps de son programme de tournage chargé pour s’offrir des fleurs dans le nord de Londres aujourd’hui.

Cela vient après la nuit dernière, lorsque les fans ont rougis lorsque son personnage Kat Slater s’est déshabillé sur son soutien-gorge pour des ébats racés avec Phil Mitchell.

Aujourd’hui, Jessie a regardé un monde loin d’Albert Square alors qu’elle parcourait les magasins près de chez elle.

Vêtue d’un manteau douillet, elle avait l’air heureuse et détendue en ramassant des roses jaunes.

L’actrice portait ses cheveux corbeau attachés en arrière et portait un pantalon de jogging pour plus de confort.

Elle a été aperçue entrant et sortant des magasins locaux

L’épisode de la nuit dernière a vu Kat séduire Walford Hardman Phil – qui est joué par l’acteur Steve McFadden dans le feuilleton de la BBC – alors qu’il était censé avoir un dîner de retrouvailles romantiques avec son ex-femme.

Cependant, Sharon a été laissée en train de manger seule quand Phil l’a vue en train de parler à un serveur et a supposé qu’elle flirtait.

À ce moment-là, Kat est arrivée pour lui demander de lui rembourser la voiture qu’il lui avait prêtée – et les choses ont pris une tournure séduisante.

Prenant d’assaut les Arches, Sharon frappa à la porte en criant pour Phil.

Quand il a finalement ouvert, elle a dit: « Juste là où Dennis se cachait, où Grant se cachait. Vous avez oublié comment envoyer des SMS, n’est-ce pas?

Phil s’est excusé en disant: « Je suis désolé. Je suis allé jusqu’à la porte. Je sais que nous avons dit dîner mais je ne pouvais tout simplement pas.

«Keanu et Ian. Je n’étais tout simplement pas prêt. En vous laissant là comme ça, je suis désolé que vous ne méritiez pas ça.

Cependant, il a promis de lui obtenir le Vic, en disant: «Je vais m’assurer que vous avez le Vic. C’est votre pub et personne ne vous l’enlèvera. «

Mais quand il est revenu à l’intérieur, ses mots pour Sharon ont été perçus comme creux alors qu’une Kat à peine habillée sortait de l’une des voitures.

Le duo était clairement en pleine ébullition – et les fans étaient sous le choc.