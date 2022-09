EastEnders James Bye révèle le sort de Martin Fowler sur le savon alors qu’il rejoint Strictly

L’acteur d’EASTENDERS James Bye a révélé le destin de son personnage Martin Fowler alors qu’il rejoint Strictly Come Dancing.

James, 38 ans, a joué le commerçant du marché dans EastEnders depuis 2014 et suit maintenant les traces de plusieurs de ses collègues membres de la distribution en participant à Strictly.

Jongler avec un rôle à plein temps sur le feuilleton avec le programme d’entraînement intense de Strictly n’est pas facile, mais James a travaillé avec les patrons d’EastEnders pour s’assurer qu’il peut faire les deux.

Il a déclaré à The Sun Online: “Pour autant que je sache à la minute, ils vont me calmer autant que possible.

“Je vais toujours être dans le spectacle, mais la beauté est que nous filmons de l’autre côté de la route [from Strictly studios] donc dès que j’ai fini de filmer, je peux tourner dessus et répéter.

“Nous allons juste devoir trouver du temps pour commencer, mais ils sont vraiment compréhensifs chez EastEnders, ils sont brillants dans ce domaine.”

Une plus grande considération pour James était de savoir si cela mettrait trop de pression sur sa famille de jongler avec deux emplois majeurs.

James est marié à sa femme Victoria depuis 2012 et le couple a trois enfants, Edward, huit ans, Louis, six ans et Hugo, trois ans.

Il a déclaré: «Parce que j’ai une jeune famille, je devais d’abord parler de tout cela, assurez-vous que nous étions en mesure en tant que famille pour que je traverse quelque chose d’aussi intense que Strictly.

James espère faire aussi bien que certaines de ses co-stars d’EastEnders qui ont concouru sur Strictly dans le passé, notamment Kellie Bright et Emma Barton, qui ont toutes deux atteint la finale.

Cependant, il essaie de ne pas trop se mettre la pression en disant : « Ils ont bien fait ces dernières années, n’est-ce pas ! Je ne pense pas à la pression car je suis juste là pour m’amuser.

« J’ai eu beaucoup de conseils de ces concurrents précédents. J’ai tellement de chance d’avoir tous les conseils de tout le monde, et le conseil de tout le monde était de le faire. C’est incroyable.”

Strictly Come Dancing commence le samedi 17 septembre à 18h10 sur BBC One.