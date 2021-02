Le tueur en série d’EASTENDERS, Lucas Johnson, va assassiner l’ex-trafiquant de drogue de Chelsea Fox, Caleb.

Le meurtrier multiple – qui est joué par l’acteur Don Gilet dans le feuilleton de la BBC – a découvert la vérité sur ce que Chelsea s’est mêlé ce soir.

Chelsea est obligée de trouver quelqu’un pour faire passer de la drogue à Ibiza pour Caleb.

Le seigneur de la drogue a même kidnappé sa mère Denise et l’a prise en otage pour s’assurer que Chelsea exécute le plan.

Les téléspectateurs savent que Chelsea prévoyait de faire en sorte que son père Lucas fasse le travail, sans le vouloir.

Cependant, ce soir, Lucas a découvert la vérité.

Dans un rare cœur à cœur avec l’ex Denise, Lucas essaya de comprendre ce qui s’était passé.

Il lui a demandé: «Est-ce à propos d’Ibiza, de la drogue? Elle me prépare.

«Ne me donnez aucune excuse, je ne suis pas un idiot. Vous êtes tous les deux ensemble – vous voulez que je retourne en prison.

Mais il a été choqué de découvrir qu’ils n’essayaient pas de le piéger pour se venger – ils y ont été forcés.

Denise lui a dit: «Elle est terrifiée, nous sommes tous les deux – de Caleb. C’est un ex-petit ami à elle, je n’étais pas avec un compagnon du jour au lendemain.

«Il m’a jeté à l’arrière d’une camionnette et m’a gardé enfermé dans un entrepôt. Il ne plaisante pas ici. Il va nous tuer.

Lucas a alors réalisé ce qu’il avait à faire et a exigé: «Dis-moi comment le trouver.

«Personne ne traite ma fille comme ça, tu m’entends? Je vais le trouver et je vais le tuer.

Les téléspectateurs étaient sous le choc des scènes.

Chelsea d’EastEnders reste terrifiée alors que le trafiquant de drogue Caleb fait une menace effrayante

L’un d’eux a écrit: « Alors Lucas tuera Caleb et pense que cela résoudra leurs problèmes? Oh chérie. »

Une seconde a dit: « Tuez Caleb, Lucas. Sûrement pas. Sauf si vous avez envie d’une peine à perpétuité et de la nourriture en prison ».

Un autre a ajouté: « Lucas dit à Denise qu’il va tuer quelqu’un et qu’il est tellement froid à ce sujet ».