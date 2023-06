EastEnders fait allusion à l’horreur pédophile pour Lily Slater alors que Theo lui offre de l’argent secret

THEO Hawthorne a été présenté pour la première fois dans le cadre d’un nouveau scénario impliquant son ancien élève Freddie Slater.

Cependant, la semaine prochaine, le nouveau venu d’EastEnders s’intéresse à Lily Slater, douze ans. Pourrait-elle être en danger ?

Lily Slater est enceinte de l’enfant de Ricky Mitchell[/caption] Bbc

Theo Hawthorne s’intéresse à elle[/caption] Bbc

Il a d’abord été présenté comme l’ancien professeur d’école de Freddie Slater[/caption]

Lily Slater (jouée par Lillia Turner) est enceinte de son premier enfant et a reçu le soutien de sa mère Stacey.

Mais cela signifie que la jeune écolière doit s’adapter à l’âge adulte en peu de temps, tout comme Ricky Mitchell (Frankie Day) qui s’est révélé être le père du bébé.

À venir sur BBC One la semaine prochaine, Lily et Ricky sont invités à rencontrer les services sociaux et les deux s’inquiètent de ce à quoi s’attendre.

Plus tard, ils essaient tous les deux de trouver des stratagèmes pour gagner de l’argent… et finissent par attirer Theo Hawthorne (William Ellis) à Walford.

Le nouveau venu a été présenté plus tôt cette année en tant qu’ancien professeur d’école de Freddie Slater.

Mais il s’intéresse depuis peu à Lily et les téléspectateurs craignent le pire pour elle.

Lorsque Theo arrive, Lily lui parle de leur situation difficile et qu’elle est prête à vendre les baskets qu’il lui avait précédemment offertes.

Mais Theo la rassure rapidement et lui donne de l’argent, lui demandant de dire à sa mère Stacey (Lacey Turner) que l’argent est venu Ricky faire des petits boulots.

Lily est ravie d’avoir joué avec lui, mais devrait-elle s’inquiéter ?

Theo a fait quelques apparitions sporadiques dans le drame londonien alors que Freddie Slater (Bobby Brazier) acceptait son diagnostic de TDAH.

Freddie a mentionné Theo ou M. Hawthorne pour la première fois lorsqu’il a révélé qu’un de ses professeurs l’avait harcelé à l’école et l’avait traité de noms.

Theo s’est excusé lorsqu’il a été confronté à Freddie et lui a apporté la fermeture en suggérant qu’il pourrait avoir le TDAH.

Mais des théories circulent depuis en ligne, car Theo pourrait devenir un personnage plus important.

Alors que de nombreux téléspectateurs s’attendent à une tournure sombre pour Lily, d’autres sont devenus convaincus que Theo a peut-être envoyé à Stacey une offre risquée sur Secret Cam qui l’a vue montrer son visage sur la plate-forme.

Que cache Théo ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

Theo a offert à Lily des baskets[/caption] Bbc

Mais pouvait-il avoir quelque chose de sinistre en tête ?[/caption]