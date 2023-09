EastEnders est choqué alors que les boutons de manchette reviennent et mettent un autre favori en ligne pour être assassiné à Noël

NOËL à EastEnders est sur le point d’arriver en grand alors que six des matriarches de Walford deviennent suspectes dans un polar.

Les fans ont deviné qui pourrait être la victime du meurtre, mais un autre personnage vient d’être ajouté à la liste après qu’un indice vital ait été repéré dans un prochain épisode.

Une scène flash forward a montré un meurtre à venir lors de l'épisode de Noël d'EastEnders

Il y a un nouvel indice sur l'identité de la victime du meurtre

Phil Mitchell reçoit une paire de boutons de manchette

Les spoilers avant l’épisode d’EastEnders de ce soir ont montré Jack Branning discutant avec Phil Mitchell pendant que le futur mari se préparait pour son mariage.

Phil s’est vite rendu compte qu’il était dans le pétrin car il n’avait pas de boutons de manchette.

Dans un geste d’amitié – ce qui est rare entre ces deux hommes – Jack a remis une paire de boutons de manchette dorés au marié.

Il a prévenu : « Prenez-en soin, ils appartiennent à Nish, donc ils sont probablement chers. »

Phil l’a remercié en admettant : « J’ai perdu le mien, dans une mêlée je pense !

Une scène flash-forward précédemment diffusée montrait Sharon Watts découvrant la victime du meurtre de Noël, dont le visage n’était pas visible dans le clip.

Le seul indice qui laissait entendre qui serait tué était une paire de boutons de manchette que Sharon avait trouvée sur le corps.

La nouvelle possession par Phil des boutons de manchette en ambre que Jack lui a prêtés signifie qu’il est désormais en lice comme l’un des résidents possibles de Walford qui pourraient mourir le jour de Noël.

Et cela est d’autant plus probable que sa future épouse, Kat Slater, est l’un des six suspects potentiels de meurtre.

Phil a trompé Kat peu de temps avant leur mariage avec Emma Harding, laissant les téléspectateurs choqués.

Kat a donc un mobile pour commettre un meurtre, mais sera-t-elle assez en colère pour frapper ?

Ou est-ce une autre fausse piste ?

