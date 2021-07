EastEnders en alerte de sécurité après que YouTuber s’est introduit dans Albert Square

DEUX intrus ont déclenché une alerte de sécurité majeure après avoir eu accès à l’ensemble d’EastEnders et se sont déchaînés sur Albert Square tout en diffusant leur effraction sur Instagram.

Des milliers de téléspectateurs ont encouragé le duo alors que les gardes de sécurité les pourchassaient.

Deux intrus ont déclenché une alerte de sécurité majeure après avoir eu accès à l’ensemble d’EastEnders

Ils sont montés sur le toit du Queen Vic et ont ri en faisant semblant de rejouer la scène effrayante du feuilleton lorsque Bradley Branning est tombé au sol alors qu’il était poursuivi par un flic.

Paniqué, l’un des intrus a déclaré : « Il y a la police qui arrive ! » Les agents de sécurité se sont rapprochés des deux hommes, mais l’un d’eux s’est enfui.

Les téléspectateurs qui regardaient le flux de l’effraction de lundi soir ont vu le moment où la police est arrivée aux studios Elstree de la BBC à Borehamwood, Herts, et a arrêté l’un des intrus.

La cascade illégale a été organisée par l’équipe de streaming Littlest Live In The South, composée du musicien Tyrone Gordon de Southampton et du comédien Vee Brown.

Des milliers de téléspectateurs ont encouragé le duo alors que les agents de sécurité les pourchassaient Crédit : BBC

Gordon, qui compte 232 000 abonnés sur Instagram, et son co-animateur ont discuté avec les deux cambrioleurs avant le cambriolage.

Les farces précédentes du duo comprenaient la diffusion en direct d’un voleur volant une voiture et d’une famille déclenchant une bombe fumigène dans un supermarché.

Un autre film mettait en scène un jeune entrant dans un poste de police par une fenêtre ouverte.

Une source de la BBC a déclaré au Sun: « Cela dépasse l’entendement que cette activité illégale a été annoncée au préalable comme un sport pour le divertissement des téléspectateurs en ligne. »

Ils sont montés sur le toit du Queen Vic et ont ri

La police de Herts a déclaré : « Un garçon de 16 ans du Kent a été arrêté par le personnel de sécurité et arrêté par la suite parce qu’il était soupçonné d’avoir été trouvé dans des locaux fermés, en train d’être équipé pour voler.

EastEnders a déclaré au Sun: « Nous ne commentons jamais les questions de sécurité. »