Share on Twitter

Share on Facebook

EASTENDERS diffusera un double épisode ce soir après l’annulation de l’édition de vendredi à la suite de la mort du prince Philip.

Le feuilleton de la BBC diffusera désormais des épisodes consécutifs à partir de 20h10 à la place d’une rediffusion de Fawlty Towers.

BBC

EastEnders diffusera un double épisode exceptionnel ce soir[/caption]

Pendant ce temps, ITV diffusera des épisodes d’une heure d’Emmerdale et de Coronation Street demain soir à partir de 19 heures.

ITV a retiré les deux émissions pour faire place à la couverture du prince Philip, après son décès «pacifique» au château de Windsor vendredi à l’âge de 99 ans.

Le radiodiffuseur a décidé de ne pas diffuser Coronation Street et Emmerdale, et plutôt diffuser une programmation spéciale concernant le royal comme une marque de respect.

ITV a suspendu tous les autres visionnements, à l’exception des programmes d’information, pour diffuser une couverture continue célébrant la vie du prince Philip.

ITV

L’épisode de rattrapage de Coronation Street sera diffusé mardi soir à 20 h[/caption]

ITV

Emmerdale diffusera un épisode d’une heure à partir de 19 heures mardi[/caption]

L’émission télévisée de jour This Morning s’est terminée tôt pour annoncer la mort du duc.

Lors d’une interview avec Alan Halsall de Coronation Street, Eamonn Holmes est intervenu pour dire: «Désolé, je dois vous interrompre pour des informations très, très importantes, car nous, les téléspectateurs, devons maintenant terminer This Morning et aller directement à la salle de rédaction d’ITV pour en savoir plus. . »

La lectrice de nouvelles d’ITV, Lucrezia Millarini, est ensuite venue à l’écran pour annoncer la mort du duc d’Édimbourg.

Elle a déclaré: «Bonjour, nous entrons dans des programmes pour vous apporter une annonce de la maison royale.

«Ces derniers instants, nous avons reçu la déclaration importante suivante.»

Elle a ensuite lu la déclaration de la reine au sujet de son mari de 99 ans.

Le communiqué du palais de Buckingham a déclaré: «C’est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine a annoncé la mort de son mari bien-aimé, Son Altesse Royale le Prince Philip, duc d’Édimbourg.

AFP

Le prince Philip est décédé vendredi à 99 ans[/caption]

«Son Altesse Royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor. D’autres annonces seront faites en temps voulu. La famille royale se joint aux gens du monde entier pour pleurer sa perte.

Lucrezia a ensuite déclaré aux téléspectateurs: « Prenons un moment pour réfléchir à cette nouvelle. »

Le royal est décédé deux mois et un jour avant ce qui aurait été son 100e anniversaire.

Le duc d’Édimbourg était marié à la reine depuis 73 ans.

Sa mort survient quelques semaines à peine après avoir été emmené à l’hôpital King Edward VII de Londres le 16 février après s’être senti mal.

Visitez notre page EastEnders pour les derniers potins

Retrouvez tous les spoilers d’EastEnders ici









Deux semaines plus tard, il a été transféré à l’hôpital St Bart pour y être soigné pour une infection et une maladie cardiaque.

Le palais de Buckingham a ensuite annoncé le mardi 16 mars qu’il était sorti de l’hôpital et qu’il était de «bonne humeur» et «à l’aise».

Philip avait consacré sa vie à la reine et est décédé juste avant son 100e anniversaire en juin de cette année.

Le prince Philip a été l’un des membres de la famille royale les plus travailleurs – depuis 1952, il a participé à 22 219 engagements en solo et 637 tournées à l’étranger dans une carrière marquée par ses célèbres gaffes, son esprit et sa sagesse.