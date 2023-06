EastEnders dans un nouveau remaniement du calendrier alors que des épisodes sont extraits de BBC iPlayer cette semaine

LA BBC a retiré deux des épisodes d’EastEnders de cette semaine d’iPlayer dans leur dernier remaniement d’horaire.

Le diffuseur diffusera des épisodes du feuilleton de la BBC sur BBC One à son emplacement habituel à 19h30 du lundi au jeudi.

La vérité sur le passé de George sera révélée[/caption] Bbc

L’épisode d’EastEnders de mercredi et jeudi sera diffusé simultanément sur BBC One et iPlayer[/caption] Bbc

Que cache George ?[/caption]

Habituellement, les épisodes sont disponibles pour être visionnés sur iPlayer à partir de 6 heures du matin ce jour-là.

Cependant, l’épisode de mercredi et de jeudi ne sera disponible sur iPlayer que le soir après la diffusion de l’épisode.

Les deux épisodes d’EastEnders seront diffusés simultanément sur BBC One et iPlayer.

S’adressant aux médias sociaux, EastEnders a taquiné: « La vérité sur la famille de George Knight devrait être révélée cette semaine! »

« Pour découvrir ce qui s’est réellement passé il y a toutes ces années, les épisodes de mercredi et jeudi de #EastEnders seront diffusés sur BBC One et BBC iPlayer à 19h30 afin que tout le monde puisse voir la vérité se dérouler ensemble. »

Les fans se sont rendus dans la section des commentaires pour prédire quel pourrait être le secret de George.

L’un d’eux a déclaré: « Je parie qu’il a tué ou abusé de sa femme. »

Un autre a écrit: « Je parie que Rose est Cindy Beale! »

L’épisode de ce soir verra Eve Unwin avoir le cœur brisé lorsque Suki Panesar a de nouveau mis fin à leur histoire d’amour.

Mais elle ignore que le fils de Suki, Vinny, va aller plus loin en essayant de la tuer.

« Sukeve » fera-t-il un jour une pause ?

Vinny prend une décision et la vie d’Eve pourrait être en jeu.

Tout commence lorsque les Panesars célèbrent la fête des pères et que Suki se lance dans le rôle de l’épouse et de la mère parfaites, mais Vinny ne peut s’empêcher de lui tirer dessus.

Les Panesars se réunissent avec Ravi Gulati et son fils Nugget au Vic pour célébrer en famille, mais Vinny est ennuyé de voir Eve là-bas.

Quand Suki va aux toilettes, Eve l’aborde et la supplie d’arrêter de mentir.

En attendant devant les dames, Vinny s’en prend à Suki puis menace Eve.

Mais il faut plus que des menaces pour intimider Eve et elle lui dit de faire de son mieux.

Suki panique lorsque Vinny disparaît, sachant qu’il pourrait choisir de se retourner contre elle.

Cependant, Vinny ne cherche pas Nish et se dirige plutôt directement vers Taylor’s Autos.

Dans une horrible tournure, Vinny manipule les freins de la voiture de sport de Finlay, sachant qu’Eve est sur le point de la conduire à Brighton.

Eve pourrait-elle être tuée ?

Vinny passe à l’action ce soir dans EastEnders[/caption] Bbc

Suki s’inquiète quand Vinny disparaît[/caption] Bbc

Va-t-elle essayer de sauver Eve ?[/caption]