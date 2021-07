EastEnders critiqué par Stephen Fry qui dit que le savon « n’est tout simplement pas drôle »

L’acteur de la bande dessinée Stephen Fry dit qu’EastEnders n’est pas assez drôle, contrairement à son rival du nord, Corrie.

Stephen, 63 ans, pense que la réputation du feuilleton de la BBC en tant que représentation percutante de la vie à Londres n’est pas exacte.

Stephen Fry indique à EastEnders que le savon BBC1 n'est pas aussi drôle que Coronation Street

Il a déclaré: « La blague sur EastEnders est: » C’est très vrai dans la vie « . Mais en fait, là où ça échoue si souvent, contrairement à Coronation Street, c’est que ce n’est pas aussi drôle. Les gens, quelle que soit leur situation, plaisantent généralement.

« Si vous regardez un marché dans l’East End de Londres, à Huddersfield ou à Édimbourg, il y a généralement des gens qui plaisantent entre eux.

« Même si c’est une blague idiote et bon marché sur le fait qu’il fait beau quand il pleut, vous savez, c’est un sarcasme très basique. »

La carrière de Stephen a été lancée aux côtés de son ami Hugh Laurie dans les années 80 avec l’émission de sketchs humoristiques de la BBC, A Bit of Fry et Laurie.

Stephen dit que le feuilleton Albert Square ne reflète pas la vraie vie car il se concentre sur des intrigues sombres





Il a déclaré sur le podcast Seven Wonder que les écrivains modernes oublient régulièrement que les gens « traversent la vie en riant ».

Le vétéran d’EastEnders Adam Woodyatt, en pause pour jouer dans une pièce, dit qu’il ne reviendra peut-être jamais en tant que Ian Beale.

Il ne reviendra pas avant au moins un an et a déclaré: « Nous pourrions avoir un nouveau patron qui s’en va, ‘Beale est parti, nous n’avons plus besoin de lui’. »

Le comédien et acteur dit que le spectacle est dérisoire par rapport à Coronation Street

Fry a déclaré que les créateurs de télévision oublient souvent que dans la vraie vie, les gens se tournent vers la comédie pour les aider à survivre à des événements dramatiques.