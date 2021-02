EastEnders, Coronation Street, Spoilers Emmerdale EN DIRECT – Choc alors que Tyrone Dobbs de Corrie S’AFFOND en serrant sa poitrine

Il y a beaucoup de feuilletons cette semaine, avec beaucoup de vos personnages préférés se retrouvant impliqués dans de nouvelles intrigues dramatiques

Que votre favori soit Corrie, EastEnders, Hollyoaks ou Emmerdale, nous avons toutes les dernières nouvelles, potins et spoilers ICI sur le blog en direct de The Sun’s soaps.

Par exemple, dans Coronation Street cette semaine, Tyrone Dobbs s’effondrera à l’agonie et sera contraint à un coup de pied de santé – mais Fiz refuse de le soutenir.

Le mécanicien – qui est joué par Alan Halsall dans le feuilleton ITV – a laissé le magasin de meubles sans surveillance la semaine dernière après avoir été distrait par Alina – et revient pour constater qu’il a été volé.

Ainsi, les téléspectateurs de la semaine verront Fiz revenir de sa rencontre avec Gary et annonceront qu’il insiste pour qu’ils trouvent l’argent pour couvrir le coût des actions volées.

Mais alors qu’ils se disputent à propos des meubles manquants, Tyrone saisit sa poitrine et tombe au sol, Fiz hurlant à Evelyn d’appeler une ambulance.

Pour plus de détails sur le scénario ci-dessus et plus de nouvelles, de potins et de spoilers, suivez notre blog en direct ci-dessous...