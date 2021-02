EASTENDERS ‘CALLUM STAR TEASES’ LE PLUS GRAND MARIAGE DE L’ANNÉE ‘

L’acteur qui joue Callum Highway sur EastEnders a promis aux fans de se régaler alors que son mariage avec Ben Mitchell se rapproche.

Les fans d’EastEnders ont adoré le scénario de la proposition qui a vu les deux tourtereaux s’affronter alors qu’ils se posaient la question en même temps.

La prochaine étape pour le couple est de planifier leur grand jour avec l’acteur de Callum, Tony Clay, ouvrant sur ce à quoi les fans pourraient s’attendre.

« C’est toujours un nouveau monde pour Callum. Il y avait la partie où il ne savait pas s’ils devaient tous les deux se mettre à genoux, ce qui était un moment vraiment charmant », a-t-il déclaré. Espion numérique.

« C’est beau de jouer les scènes où Callum est toujours en train de composer avec et de comprendre le nouveau monde dans lequel il se trouve. »

Clay espérait pouvoir filmer une scène de mariage « normale » avec beaucoup d’invités, mais tout dépendrait des règles de Covid au moment du tournage.

« Dans un monde idéal, nous aimerions le faire normalement. Nous voulons tous revenir à la normale le plus tôt possible, où nous pouvons travailler sans restrictions et nous étreindre à nouveau », a-t-il déclaré.

Parlant de la taille du mariage, il a ajouté: « Je pense que pour Ben et Callum, c’est juste à propos d’eux. Ils se sont tous les deux pour toujours.

« Mais je pense également que lorsque vous faites partie d’une grande famille du crime organisé, vous devez avoir l’une des grandes maisons de la rue et l’un des plus grands mariages de l’année! Nous verrons ce qui se passe. »