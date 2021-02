Savons – la grande obsession de divertissement de la Grande-Bretagne.

Par exemple, Tina Carter revient d’entre les morts la semaine prochaine à EastEnders alors qu’elle a été repérée en train de voler à l’étalage à Londres par la police.

Tina avait été crue brutalement assassinée par Gray après avoir découvert la vérité sur la mort de sa femme Chantelle dans le feuilleton BBC One.

Pendant ce temps à Emmerdale cette semaine, Kim Tate prendra Gabby Thomas sous son aile après avoir vu l’adolescente encadrer Dawn Taylor, tandis que sur Coronation Street, Johnny Connor verra des visions de son fils mort Aidan lorsque son compagnon de cellule prend une overdose.

