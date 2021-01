Savons – la grande obsession britannique du divertissement.

Que votre favori soit Corrie, Eastenders ou Emmerdale, nous avons toutes les dernières nouvelles, potins et spoilers ICI sur le blog en direct de The Sun’s soaps.

Par exemple, les EastEnders sont convaincus que Mick Carter tuera son agresseur de pédo Katy dans un choc cette semaine.

Pendant ce temps, dans Coronation Street, Dev Alahan sera choqué lorsque sa fille Asha sortira avec Nina Lucas, et Moira Barton, la porteuse d’armes d’Emmerdale, prend une revanche dévastatrice dans un autre choc.

Pour plus de détails sur les scénarios ci-dessus et plus d’informations sur les savons, les potins et les spoilers, suivez notre blog en direct ci-dessous...