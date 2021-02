EastEnders, Coronation Street et Emmerdale Spoilers EN DIRECT – Harry Redknapp, «  charmant  », rejoindra le casting sur Albert Square

Il y a beaucoup de feuilletons cette semaine, avec beaucoup de vos personnages préférés se retrouvant impliqués dans de nouvelles intrigues dramatiques

Une chose qui sera certainement une surprise est la nouvelle que Harry Redknapp pourrait bien rejoindre bientôt le casting d’EastEnders.

Cockney, âgé de 73 ans, qui a dirigé une série de clubs de Premier League avant de remporter I’m A Celebrity, aurait impressionné les patrons de la télévision alors qu’il n’avait aucune expérience d’acteur formelle.

Une source a dit au Miroir il avait été enfermé dans des semaines de discussions et est maintenant sur le point de signer un accord, disant: «Harry sera un excellent ajout à EastEnders.

«Même s’il n’a aucune expérience d’acteur traditionnel, son caractère et son charme sont plus que suffisants pour le tenir en bonne place dans la série.

«Et avec lui qui grandit dans le vrai East End, cela le rend encore meilleur.»

The Sun a révélé le mois dernier qu’Harry était désespéré de décrocher un rôle dans le feuilleton de la BBC – se présentant comme l’acolyte de Mick Carter.

