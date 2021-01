Savons – la grande obsession de divertissement de la Grande-Bretagne.

Que votre favori soit Corrie, Eastenders ou Emmerdale, nous avons toutes les dernières nouvelles, potins et spoilers ICI sur le blog en direct de The Sun’s soaps.

Par exemple, Simon Barlow est entraîné dans le trafic de drogue alors qu’il tente d’aider sa mère à briser Leanne Batterbsy la semaine prochaine à Coronation Street.

Pendant ce temps, Sharon Watts sera dénoncé comme l’attaquant d’Ian Beale par Max Branning la semaine prochaine à EastEnders et Moira Barton, qui porte une arme à feu, prend une revanche dévastatrice dans une autre tournure de choc.

Pour plus de détails sur les scénarios ci-dessus et plus de nouvelles, de potins et de spoilers, suivez notre blog en direct ci-dessous...