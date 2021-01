Savons – la grande obsession de divertissement de la Grande-Bretagne.

Que votre favori soit Corrie, Eastenders ou Emmerdale, nous avons toutes les dernières nouvelles, potins et spoilers ICI sur le blog en direct de The Sun’s soaps.

Par exemple, dans EastEnders cette semaine, Billy Mitchell commencera à vendre de la drogue alors que Honey et Jay entreront en bourse.

Pendant ce temps, Corrie’s Summer se battra pour sa vie après que Todd Grimshaw ait mis Paul pour cambriolage et que Priya Sharma d’Emmerdale se soit adoucie pour tromper Al Chapman alors qu’il tente de trouver l’argent manquant.

Pour plus de détails sur les scénarios ci-dessus et plus d’informations sur les savons, les potins et les spoilers, suivez notre blog en direct ci-dessous...