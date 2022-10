EastEnders confirme un scénario dévastateur pour Lola Pearce

EASTENDERS a confirmé une histoire de santé dévastatrice pour Lola Pearce.

Le feuilleton de la BBC a annoncé qu’il travaillait aux côtés de Brain Tumor Research et de Macmillan Cancer Support pour s’attaquer à un scénario de tumeur cérébrale émotionnelle pour le personnage.

Comme The Sun l’a révélé en exclusivité en juin, le scénario suivra Lola, jouée par Danielle Harold, alors qu’elle et ses proches acceptent son diagnostic.

Le feuilleton BBC One a travaillé en étroite collaboration avec deux principales organisations caritatives contre le cancer pour s’assurer que le scénario est décrit de la manière la plus “réaliste et la plus sensible possible”.

Parlant de prendre en charge le scénario puissant, Harold, 30 ans, a déclaré: «Cela signifie tellement de faire confiance à un scénario comme celui-ci, qui est proche du cœur de beaucoup de gens.

“Malheureusement, beaucoup de nos téléspectateurs pourront s’identifier à l’histoire de Lola et cela a été déchirant de parler aux familles touchées par des tumeurs cérébrales et d’entendre leurs histoires.

“Ils ont été si incroyables en partageant leurs expériences avec moi, et je suis tellement chanceux de les avoir.

“Je ne serais pas capable de faire ce scénario sans leur soutien.”

Harold joue Lola, la petite-fille de Billy Mitchell, depuis 2011 et a été au centre d’intrigues auparavant percutantes, notamment une grossesse chez les adolescentes.

Sue Castle-Smith, responsable des relations publiques et des communications pour Brain Tumor Research, a déclaré: «Nous sommes extrêmement reconnaissants à EastEnders d’avoir contribué à la sensibilisation aux tumeurs cérébrales.

« Malheureusement, l’histoire de Lola n’est que trop familière à des milliers de familles. Les tumeurs cérébrales sont aveugles et peuvent affecter n’importe qui à tout âge, elles tuent plus d’enfants et d’adultes de moins de 40 ans que tout autre cancer.

Dany Bell, conseillère stratégique pour le traitement de Macmillan Cancer Support, a ajouté: «Des histoires comme celle de Lola jouent un rôle crucial dans la sensibilisation et peuvent véritablement sauver la vie des téléspectateurs, nous sommes donc vraiment ravis d’aider EastEnders à garantir qu’une expérience réaliste est représentée dans l’émission. .

“Le scénario émouvant montrera à quel point un diagnostic peut soudainement avoir un impact sur tous les aspects de la vie d’une personne et à quel point cela peut être vraiment difficile.

«Nous savons que ce que Lola et sa famille fictive vivent sur EastEnders est une réalité quotidienne pour de nombreuses personnes à travers le Royaume-Uni en ce moment, et Macmillan est là pour offrir des conseils et un soutien à tous ceux qui en ont besoin.

“Toute personne qui regarde avec des inquiétudes concernant des signes ou symptômes potentiels de cancer doit également parler à son médecin généraliste dès que possible.”

En 2012, Harold a dépeint Lola alors qu’elle donnait naissance à sa fille, Lexi, lors d’un segment en direct dramatique de sept minutes.

Le départ initial d’Harold de la série a été annoncé en 2015, mais son scénario a été laissé ouvert et elle est revenue à Albert Square en 2019.

EastEnders continue sur BBC One.