EastEnders choque alors que Whitney Dean tente d’assassiner les Mitchell – mais les fans pensent qu’elle a tué Kat Slater

Les fans d’EASTENDERS sont convaincus que Kat Slater a été tuée par Whitney Dean après que le commerçant en deuil ait tenté de tuer les Mitchell.

Lutte Whitney – qui est jouée par l’actrice Shona McGarty dans le feuilleton de la BBC – a été dévastée après avoir appris qu’il n’y avait aucune preuve liant les Mitchell à la mort de Kush Kazemi.

9 Une Whitney en difficulté a pris sa colère sur les Mitchell

9 Qui a frappé Whitney?

Les téléspectateurs savent que Gray était vraiment responsable – mais Whitney a été convaincu que les Mitchell l’ont fait après que Kush les a attaqués au tribunal.

Elle a été horrifiée plus tôt dans l’épisode lorsqu’elle a découvert que le mariage de Ben et Callum était de retour – et les voir mariés l’a poussée à bout.

Elle a volé la voiture de Gray et a conduit chez Phil, Ben, Callum et Kat – laissant l’un d’eux se battre pour sa vie.

Phil a finalement trouvé Callum sur la place et s’est préparé à se venger après avoir découvert la vérité sur le fait que Callum était un policier en civil travaillant pour le mettre en prison.

9 Whitney a volé la voiture de Gray et a visé les Mitchell et Kat

9 Ben a défendu son mari Callum contre Phil

Callum a été forcé de se retourner contre Phil par un copain corrompu de l’ex-épouse de l’agent de police en civil de Phil, Kate.

Trouvant Callum le jour de son mariage, Phil a crié: « Tu sais ce qui me met au dessus de tout le reste? Même après tout ce que tu as fait à mon fils, il essayait toujours de te protéger.

«Tu sais qu’il m’a dit que tu l’avais trompé. Ce n’était pas un mensonge, n’est-ce pas? Parce que tu as fait Callum, tu l’as fait. Vous nous avez tous trompés.

Alors que Phil faisait rage à propos de la trahison de Callum, il s’avança vers lui, prêt à lui donner son cadeau de mariage sous la forme d’être assassiné – la version Mitchell des confettis ou du riz.

Mais alors qu’il était sur le point de commencer, Ben est arrivé et a supplié son père de le laisser partir.

9 Phil est furieux contre la tromperie de Callum

9 Kat a essayé de calmer Phil alors qu’il était sur le chemin de la guerre pour Callum

« C’est mon mari maintenant, donc tu n’as pas le choix entre nous, » dit Ben en se tenant entre eux tous les deux.

«Aujourd’hui, je voulais vraiment que tu sois là pour me regarder épouser l’homme que j’aime. Il n’y a pas si longtemps que tu m’as regardé avec la même colère et le même dégoût que tu le regardes maintenant.

« Mais tu y es. Tu l’as dit toi-même – tu es fier. Nous ne devons pas toujours être comme ça – nous pouvons être meilleurs papa. Nous pouvons être meilleurs. »

Mais alors que Phil se retirait, un choc majeur se produisait alors que Whitney Dean volait la voiture de Gray et fonçait sur eux – renversant au moins un des membres du groupe.

9 Whitney a accéléré dans la voiture de Gray alors qu’elle visait les Mitchell

9 Whitney blâme les Mitchell pour la mort de l’ex-Finace Kush

Cependant, les fans aux yeux d’aigle pensent qu’elle a raté tous les Mitchell et a plutôt frappé Kat Slater.

L’un d’eux a écrit: « C’est 1000% Kat qui a été renversé par la voiture »

Un second a dit: « C’était définitivement Kat! »

Un autre a ajouté: « ELLE HIT KAT !!!! »