EastEnders choque alors que Phil Mitchell trompe Kat Slater et s’amuse avec un personnage très inattendu

Les fans d’Eastenders sont sous le choc après que Phil Mitchell ait trompé Kat Slater – avec un personnage très inattendu.

L’homme dur de Walford – qui est joué par l’acteur Steve McFadden dans le feuilleton de la BBC – s’est disputé avec Kat pour lui avoir caché la peur du cancer de son ex, Alfie Moon.

Avec Kat furieuse d’avoir été incapable – et peu disposée – de pardonner à Phil, il semblait que le couple était terminé.

Mais lorsque les efforts de Phil pour s’excuser auprès de Kat ont échoué, il a rejeté sa mauvaise humeur sur tout le monde autour de lui, y compris son ex Sharon.

Elle a essayé de le présenter à un boxe contact de George Knight, mais Phil est sorti en trombe en insistant sur le fait que tout le monde savait mieux que lui.

Sharon l’a prévenu que s’il continuait ses bêtises, il perdrait Kat pour toujours.

Et plus tard, au pub, elle a donné quelques conseils à Kat et lui a dit de ne pas laisser Phil s’échapper à cause d’une erreur – sinon elle pourrait finir sur l’étagère comme elle.

Cependant, chez Peggy, Phil s’est retrouvé à se battre contre la mère de Lola, Emma Harding, qui voulait désespérément voir sa petite-fille Lexi.

Et les choses ont pris une tournure choquante lorsqu’ils sont passés de la conversation à l’ébat dans le bureau du bar.

Les fans ont été complètement stupéfaits par le développement.

L’un d’eux a écrit : « Phil et Emma ? Je me sens malade? mais c’est mieux que de le voir être Sharon, donc je suis heureux, je suppose.

Un deuxième a déclaré : « Cette scène phil/emma n’était pas sympa du tout. »

Un autre a ajouté : « Ewwwww ça se termine. WTF voient-ils tous chez Phil ??