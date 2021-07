EastEnders choque alors que Billy Mitchell révèle un tourment secret des sans-abri

Les fans d’EASTENERS sont sous le choc après que Billy Mitchell se soit révélé être secrètement sans abri.

Le commerçant du marché – qui est joué par l’acteur Perry Fenwick dans le feuilleton de la BBC – a été vu allongé dans le bureau de la voiture malgré le fait qu’il se vantait de son nouvel appartement chic.

3 Billy a remporté 20 £ dans un concours de vente contre Rocky Crédit : BBC

3 Billy ment à propos de son nouvel appartement chic Crédit : BBC/Jack Barnes

Après avoir remporté un concours de vente avec Rocky, Billy a dépensé ses 20 £ de gains en fish and chips pour lui et ses enfants – ainsi que son ex-femme Honey et son petit ami Jay Brown.

Ils l’ont remercié et il s’est vanté de retourner dans son tout nouvel appartement flash.

Cependant, à la fin de l’épisode, il est devenu clair que Billy avait menti à propos de son nouveau bloc-notes.

Dans une scène à la fin de l’épisode de ce soir, on pouvait le voir entrer dans le bureau de la voiture.

Sortant un sac de couchage, il fit son lit de fortune sur le canapé et en sortit les restes de chips et les mangea avec avidité.

Mais il tremblait et il est devenu clair qu’il vivait dans la cabine glaciale – et était en fait sans abri.

Le feuilleton a fait allusion à la situation difficile de Billy au cours des dernières semaines.

La semaine dernière, il a joué dans une scène avec Phil Mitchell qui a remarqué que quelque chose n’allait pas chez Billy.

Mais Phil étant Phil n’a pas demandé – au lieu de cela, il a simplement dit à Billy de prendre une douche parce qu’il puait.

Et maintenant, les téléspectateurs savent pourquoi et ont le cœur brisé pour lui.

L’un d’eux a écrit : « J’ai de la peine pour Billy et les enfants. Les enfants pensent que leur père ne veut pas qu’ils restent, et Billy essaie de garder les apparences. »

Un deuxième a déclaré: « C’est navrant de regarder Billy avec Honey, Jay et les enfants. »

Un autre a ajouté : « Awww pauvre Billy ! Il n’a pas beaucoup de chance !