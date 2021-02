EastEnders change de thème célèbre en l’honneur de la sortie de Max Branning après 15 ans

EASTENDERS a abandonné les «doof doofs» la nuit dernière en l’honneur de la sortie de Max Branning du spectacle après 15 ans.

L’amour du lit et le favori de l’émission de Jake Wood a été joué avec une version rarement utilisée du célèbre thème du savon.

📺 Suivre notre spoiler de savons blog en direct pour plus de nouvelles et de potins…

Alors qu’il quittait Abi et sortait d’Albert Square sous la pluie, le thème de Julie, peu joué, a été utilisé à la place du cliffhanger habituel.

Nommé d’après Julia Smith, l’une des créatrices du feuilleton, il remplace la batterie dramatique d’EastEnders par un solo de piano émotionnel et une chorale.

La musique «doof doof» n’est jamais changée que pour le départ de personnages énormes et le thème alternatif utilisé avec parcimonie.

Différentes fins ont également été utilisées pour les départs de Peggy Mitchell de Barbara Windsor et de l’emblématique Pat Butcher de Pam St Clement.

Les fans étaient ravis que Max Branning ait reçu un honneur similaire.

L’un d’eux a tweeté: « Je suis très heureux qu’ils vous respectent et vous ont envoyé avec le THÈME DE JULIA. Le regard sur le visage de Little Abi … et le vôtre … remarquable !!!

Un autre a écrit: « Tellement heureux que Max ait eu un bon envoi et le thème de Julia. J’aurais aimé que cela puisse être une fin plus heureuse pour une vraie icône. »

Un troisième sanglotait: « Le thème de Julia pour Max. Damn you @bbceastenders maintenant en larmes !!! 😭😭😭. »

Le personnage est parti hier soir après avoir été excité par l’ex Linda Carter, son frère Jack et même Phil Mitchell, qui a pris le dessus sur sa tentative de chantage.

À la dernière minute, Max a décidé qu’il ne pouvait pas emmener sa petite-fille Abi avec lui, et a regardé en larmes alors qu’elle était prise par Rainie et Stuart à la place.

Jacqueline Jossa – qui jouait sa fille à l’écran Lauren Branning – a rendu hommage à Jake en écrivant sur Instagram: «Au seul autre gars que j’appelle papa.

«Merci pour tout. J’ai appris tout ce que je sais de toi et j’ai passé un excellent moment à jouer avec ta fille. Au revoir pour l’instant max.

« J’ai hâte de voir ce qui vous attend ensuite, et j’espère qu’un jour nous travaillerons à nouveau ensemble. Vous êtes une légende @mrjakewood. »