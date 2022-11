EastEnders annulé ce soir dans le dernier remaniement du savon – voici comment rattraper son retard

EASTENDERS a été annulé ce soir dans le dernier soap shake-up.

Trois des principaux feuilletons ont été interrompus depuis le début de la Coupe du monde au Qatar le 20 novembre.

Les fans de savon doivent naviguer dans les programmes télévisés pour regarder leurs feuilletons préférés à différents moments ou à différents jours, et maintenant EastEnders de ce soir a été annulé pour permettre un autre match de football.

L’épisode aurait dû être diffusé sur BBC One, mais à la place, les fans d’EastEnders devront rattraper leur retard sur iPlayer.

Cependant, ils devront attendre jeudi matin avant de pouvoir regarder l’épisode.

Les horaires du savon devraient être perturbés jusqu’en décembre, le tournoi de la Coupe du monde devant se terminer le 18.

EastEnders, Coronation Street et Emmerdale ne sont pas les seuls programmes à souffrir pendant la Coupe du monde.

Les émissions de quiz, notamment The Chase et Tipping Point, ont été supprimées des programmes, tandis que Loose Women et This Morning ont également été impactés.

Pendant ce temps, Strictly Come Dancing a dû déplacer ses quarts et demi-finales en direct d’un samedi à un vendredi pour accueillir le tournoi de football et ses huitièmes de finale.

Les quarts de finale seront désormais diffusés le vendredi 2 décembre, les résultats se déplaçant du dimanche 4 décembre au samedi 3 décembre.

Ensuite, la demi-finale en direct sera diffusée le vendredi 9 décembre, et les résultats auront lieu le lendemain soir, le samedi 10 décembre.

Heureusement, la finale Strictly sera de retour dans son créneau habituel du samedi 17 décembre.