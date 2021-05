EastEnders Adam Woodyatt révèle que Ian Beale ne sera pas de retour avant 2020 au plus tôt

L’acteur d’EASTENDERS, Adam Woodyatt, a révélé que son personnage Ian Beale ne reviendrait pas sur les écrans avant 2022 «au plus tôt».

L’acteur, 52 ans, fait une pause dans le feuilleton pour apparaître dans la production théâtrale en tournée de Looking Dead Good, qui pourrait maintenant se poursuivre jusqu’à l’année prochaine.

3 Adam Woodyatt a retardé son retour à EastEnders

La production devait démarrer en janvier mais a été retardée en raison de Covid jusqu’en juillet.

Adam espère que les émissions manquées seront reportées au début de 2022, ce qui signifie que sa pause est plus longue que ce que les fans avaient prévu.

Interrogé sur son retour sur The One Show ce soir, il a répondu: «Je ne sais pas. La tournée dure jusqu’à la fin octobre, ma fille se marie alors en Amérique.

Il a été vu pour la dernière fois jouer Ian Beale en janvier

«Il est possible que la tournée se poursuive jusqu’au début de l’année prochaine, donc si la tournée continue, je ne serai pas de retour à EastEnders avant 2022 au plus tôt.»

Il a été vu pour la dernière fois à l’écran en janvier, avec son personnage Ian s’éloignant de Walford dans un état second après que la meilleure amie devenue épouse Sharon ait tenté de l’assassiner.

Adam voyage actuellement à travers le Royaume-Uni dans un camping-car et prévoit de l’utiliser en tournée car «il n’aime pas les hôtels».

Adam vit actuellement dans un camping-car

Il a expliqué: «Parce que j’ai fait cette tournée théâtrale, je ne voulais pas rester dans des hôtels, je n’en suis pas très fan.

«J’ai des amis qui passent beaucoup de temps sur la route et je me suis juste dit: ‘Je vais avoir un camping-car.

« ‘Je peux conduire dans tout le pays.' »

Adam est l’acteur le plus ancien d’EastEnders après avoir rejoint le feuilleton pour son tout premier épisode en 1985.

