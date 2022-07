EastEnders Adam Woodyatt repéré en train de vendre de la nourriture végétalienne lors d’un festival deux ans après avoir démissionné en tant que Ian Beale

Ian Beale d’EASTENDERS n’a jamais eu l’air aussi heureux quand il ramenait du fish and chips à Albert Square.

Mais Adam Woodyatt, l’acteur qui l’incarnait, avait l’air de s’amuser derrière un comptoir.

Éclaboussure

Adam Woodyatt a été vu en train de goûter la nourriture à son stand de nourriture végétalienne[/caption]

Éclaboussure

La star – qui a démissionné du rôle il y a deux ans maintenant – était dans son élément dans le Cheshire.

Adam, 54 ans, aidait à gérer une remorque de restauration de rue à base de plantes avec la société de restauration Kilty & Co.

Il était responsable de la garniture à l’avant du The Kilt & Mitt à Carfest North, tandis que le chef Eddie Kilty dirigeait la cuisine.

Les images montraient le joyeux Adam regardant des mondes loin de Beale austère d’EastEnders alors qu’il agitait, pointait et échantillonnait les produits.

Dans ce qui ressemblait à un clin d’œil à son passage dans le château I’m A Celeb, la star portait un chapeau à larges bords avec son t-shirt de marque.

Portant un microphone, il s’est adressé à la foule et a montré certains des plats étonnants de l’entreprise.

C’est loin d’être la première fois qu’Adam travaille dans un comptoir alimentaire depuis qu’il a quitté EastEnders.

Il a été aperçu en train de servir des coins cajuns et du kedgeree au Pub In The Park à Wimbledon plus tôt cette année.





La star a également été vue travaillant dans un stand de nourriture à Marlow, Bucks, en 2021, disant aux clients qu’il “était payé en hamburgers”.

Adam jouait EastEnders penny-pinching Ian depuis 1985 et était le membre le plus ancien de la distribution.

Il s’est retiré de l’émission en novembre 2020 et ses dernières scènes ont été diffusées en janvier de l’année suivante.

La star a longtemps insisté sur le fait qu’il n’avait pas l’intention de retourner à Albert Square, profitant d’un autre travail en profitant d’une course au théâtre.

Il a dit à Steph McGovern: «Je suis en quelque sorte parti, mais pas parti. C’est un peu la façon dont l’histoire s’est déroulée, je n’en suis pas là.

« Je pouvais revenir en arrière et je ne pouvais pas revenir en arrière ! Je ne sais pas. La spéculation a été hystérique.

«Je pense que tout le monde va toujours spéculer. Mais il n’y a rien de prévu pour le moment. »

BBC/Kieron McCarron/Jack Barnes

Éclaboussure

Adam a montré certains des plats à Tattenhall, Cheshire[/caption]