EastEnders a enfin prouvé qu’il pouvait faire du drame – alors pourquoi la BBC le traite-t-il comme s’il était sur ses dernières jambes ?

EASTENDERS n’a pas connu les meilleures années – soyons honnêtes.

Les chiffres de visionnage ont chuté à des niveaux historiquement bas, les intrigues ont eu du mal à inspirer les gens et il y avait suffisamment de bois mort pour que Londres continue de brûler pendant le grand gel.

Mais quelle différence une année fait. Le nouveau patron Chris Clenshaw a revitalisé le feuilleton en difficulté.

EastEnders est de retour à son meilleur – alors pourquoi la BBC échoue-t-elle?

Il a apporté une hache dont il avait grand besoin au casting, a présenté de nouveaux personnages géniaux et a ramené des icônes héritées indispensables.

Soyons honnêtes, le retour de Janine Butcher a été un pétard mouillé, mais celui de Sam Mitchell a été tout simplement inspiré.

Mais la véritable preuve qu’EastEnders est de retour au sommet a été la bombe révélant que Lily Slater est enceinte à seulement 12 ans.

Les gens parlaient à nouveau d’EastEnders – et non par inquiétude et par pitié. Excitation réelle!

Les acteurs Lacey Turner, Lilia Turner et Gillian Wright ont tous joué aux oeillères la semaine dernière.

Les scénaristes ont réussi un coup rare avec l’intrigue super secrète.

Laisser les gens penser que le drame provenait de l’empoisonnement au monoxyde de carbone pour nous faire tous oublier que cela s’est même produit parce que le choc de l’histoire de Lily était si captivant.

Cela n’a peut-être duré que quelques jours, mais c’était un Who’s the Dad? scénario fait à la perfection.

Il a certainement fait ce que EastEnders a toujours prétendu vouloir faire – et a fait parler les gens.

Ce n’est pas une mince affaire pour un feuilleton qui s’est glissé à une lointaine troisième place du genre derrière Corrie et Emmerdale.

Il est temps d’être franc – la BBC échoue dans son émission phare.

Avec un scénario aussi énorme, on s’attendrait à ce qu’une campagne tous azimuts attire de nouveaux téléspectateurs – et tente de faire revenir les anciens.

Les stars du feuilleton devraient couvrir les magazines et les émissions de télévision et parler de l’émission qui s’est fait un nom.

Ils sont payés des dizaines de milliers de livres d’argent aux payeurs de droits de licence – est-ce que ça les tuerait de tweeter de temps en temps ? S’engager avec les fans ?

Enfer, obtenez-les sur Loose Women, Morning Live ou l’une des émissions qui donnent accès à des millions de téléspectateurs potentiels.

Ils n’hésitent pas à tirer profit de la renommée que leur confère le feuilleton par d’autres moyens. Ouvertures de boutiques, panto, événements fantaisistes…

Montrez leur nouveau bébé ou leur nouvelle cuisine étincelante pour un gros chèque – considérez que c’est fait.

Mais ne leur demandez pas d’aider le spectacle même qui finance leur style de vie somptueux. Le ciel me pardonne !

Le fait inconfortable est qu’ITV comprend cela – ses stars du feuilleton font la promotion de leurs émissions et elles donnent aux fans un regard crucial dans les coulisses.

Si la légende de Corrie, Bill Roache, peut passer à la télé et promouvoir l’émission à 90 ans, alors il n’y a aucune excuse pour quiconque à EastEnders de ne pas faire la même chose.

Vous pouvez dire que les stars de Corrie et Emmerdale aiment leurs émissions – et elles apprécient les millions de fans qui les maintiennent dans ces emplois.

Avec EastEnders, vous avez de la chance d’obtenir le tweet étrange. Et je veux dire bizarre.

C’est peut-être pour ça que les stars de Corrie et Emmerdale font régulièrement des trucs énormes ?

Millie Gibson est passée des pavés au TARDIS dans le cadre d’un accord financier majeur qui verra Doctor Who diffusé dans le monde entier sur Disney Plus.

Pendant ce temps, le jeune brillant équivalent d’EastEnders semble passer plus de temps à publier des selfies de vacances pour remplir ses journées.

Cela peut être une entreprise cruelle une fois que vous n’avez plus de savon.

Mais ne blâmons pas les acteurs eux-mêmes – même ceux qui ont récolté des millions au fil des ans grâce à leur seul rôle notable. C’est un problème pour la BBC.

Sont-ils même conscients que EastEnders est toujours actif? Vous avez l’impression que certains chez Auntie pensent que c’est juste un spectacle de Noël annuel comme Mrs Brown’s Boys mais avec plus de meurtres.

La BBC ne traite pas EastEnders comme un élément crucial de son succès et de son avenir – un enfant brillant – mais plutôt comme un parent âgé en route pour Dignitas.

Mettre l’émission en ligne sur iPlayer aurait pu être une décision inspirée – si la BBC avait pris la peine de le dire à qui que ce soit.

Au lieu de cela, les épisodes sont juste apparus, laissant les fans confus quant à savoir s’il s’agissait d’une erreur ou non. Et puis ils ont disparu, puis ils sont revenus. Bon Dieu, quelqu’un pourrait-il se décider ?

Il n’est pas étonnant que le feuilleton n’attire que 2,5 millions de téléspectateurs par nuit – si vous avez de la chance !

Si la BBC veut vraiment que EastEnders ait un avenir, alors elle doit commencer à agir en conséquence.

Dans l’état actuel des choses, les fans n’ont aucune raison de croire que la BBC se soucie de la série – alors pourquoi prendraient-ils la peine de regarder ?

Ils ont investi pendant des années à regarder Holby City, seulement pour se faire retirer le tapis sous eux et leur savon bien-aimé annulé.

La façon dont la BBC va, on a l’impression qu’ils mettent EastEnders sous soins de fin de vie – et il ne pourrait plus y avoir personne pour le sauver.