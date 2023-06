La No 1 britannique Katie Boulter insiste sur le fait que les défaites successives au premier tour n’ont pas ébranlé sa confiance avant Wimbledon, après une sortie anticipée à Eastbourne.

Boulter volait haut après avoir remporté son premier titre de la tournée WTA à Nottingham le 18 juin et a exprimé l’ambition de devenir un jour la joueuse la mieux classée au monde dans une interview publiée lundi.

Mais mardi, elle n’a pas réussi à saisir sa chance et a terminé deuxième lors d’une défaite 6-4 7-5 contre la 30e mondiale Petra Martic au Rothesay International.

La défaite de la joueuse de 26 ans en deux heures et cinq minutes dans un Devonshire Park venteux a suivi le départ prématuré de la semaine dernière de la Rothesay Classic à Birmingham pour limiter ses préparatifs pour SW19.

« Ce n’était pas du mauvais tennis – je joue contre quelqu’un classé 30e au monde, je m’y prends », a déclaré Boulter, qui a d’abord été attirée par la 10e mondiale Barbora Krejcikova avant le retrait de la championne en titre de Wimbledon. Elena Rybakina a conduit à un remaniement.

« Bien sûr, c’était des conditions difficiles et nous pouvions avoir cela à n’importe quel tournoi – vous pourriez avoir cela à Wimbledon – et je dois être prêt pour cela et essayer de jouer du mieux que je peux ce jour-là.

« En fin de compte, son expérience a montré aujourd’hui et elle a mieux joué dans les plus grands moments.

« J’ai l’impression de jouer du très bon tennis. Je me suis entraîné incroyablement bien tous les jours cette semaine. J’ai disputé sept matchs dans l’herbe, je suis très content d’où j’en suis.

« Je ne pense pas avoir perdu confiance ces dernières semaines simplement parce que j’ai perdu contre des joueurs mieux classés. Je ne ressens vraiment pas cela du tout. »

Heather Watson a été éliminée peu de temps après Boulter après sa défaite contre l’Italienne Camila Giorgi.

Watson, l’une des deux chanceuses à avoir bénéficié des abandons de la championne en titre Petra Kvitova (fatigue) et d’Anastasia Potapova (épaule droite), s’est inclinée 6-3 6-4.

« J’étais prête parce qu’hier j’ai entendu dire que Kvitova n’allait pas jouer », a déclaré Watson. « J’étais très contente d’avoir eu une autre opportunité, mais elle était trop bonne aujourd’hui. »

Dans le tableau masculin, Liam Broady a remporté la bataille des Britanniques en battant son compatriote Wimbledon wildcard Jan Choinski en deux sets.

Le n ° 5 britannique, classé 147e au monde, 20 places au-dessus de Choinski, a passé 6-3 6-4 après avoir cassé le service à la première occasion de chaque set.

Choinski, d’origine allemande, a brièvement menacé de revenir après une pause dans le sixième match de la deuxième, mais Broady a immédiatement riposté avant de capitaliser sur sa troisième balle de match.

Le joueur de 29 ans de Stockport affrontera Mikael Ymer de Suède au prochain tour après avoir battu la neuvième tête de série néerlandaise Botic van de Zandschulp 3-6 6-4 6-2.

Ailleurs, la finaliste de l’année dernière, Jelena Ostapenko, a organisé un affrontement en huitièmes de finale avec la Britannique Harriet Dart.

La championne de Birmingham a battu l’heureuse perdante Barbora Strycova, qui avait remplacé l’absente Kvitova, 6-4 6-3.

La numéro 7 mondiale Coco Gauff affrontera la Britannique Jodie Burrage au deuxième tour après avoir battu sa compatriote américaine Bernarda Pera 6-3 6-2.

Mardi également, l’ancien finaliste de Wimbledon et de l’US Open Ons Jabeur a vaincu l’Italienne Jasmine Paolini 6-3 6-2, la deuxième tête de série Caroline Garcia a battu l’Américaine Madison Brengle 6-1 7-5 et Beatriz Haddad Maia a riposté pour triompher 3-6 6- 3 7-6 contre Marie Bouzkova.