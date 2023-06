Eastbourne International: Harriet Dart et Jodie Burrage jusqu’aux 16 dernières alors qu’Elena Rybakina se retire pour cause de maladie | Actualité Tennis

Le duo britannique Harriet Dart et Jodie Burrage s’est qualifié pour les huitièmes de finale de l’International d’Eastbourne lundi alors qu’Elena Rybakina a été forcée de se retirer pour cause de maladie.

Dart a riposté contre la Chinoise Zhang Shuai pour gagner 7-5 6-7 (5-7) 6-1, tandis que Burrage a perdu le premier set avant d’éliminer Lauren Davis 4-6 6-4 6-3.

« C’était une montagne russe et je suis heureux de la clôturer », a déclaré le numéro 142 mondial, Dart, qui a atteint le troisième tour de Wimbledon en 2019.

« Je ne jouais pas seulement contre mon adversaire, mais parfois contre moi-même. Les conditions étaient vraiment difficiles, le vent passait partout et il a fallu du temps pour s’y adapter. »

Burrage, qui a atteint la finale de l’Open de Nottingham plus tôt ce mois-ci, est entrée à Eastbourne en tant que perdante chanceuse, et elle a capitalisé avec une victoire sur la qualifiée américaine Davis.

Championne de Wibledon Elena Rybakina a été contraint de se retirer du tournoi avec une maladie virale.

La tête de série n ° 1 à Eastbourne est tombée vaincue au deuxième tour de Berlin par Donna Vekic, et il y a un mois, elle s’est également retirée avant son match de troisième tour à Roland-Garros, citant également une maladie virale.

« Malheureusement, je dois me retirer ici à Eastbourne aujourd’hui », a-t-elle déclaré. « Je me remets toujours du virus que j’ai eu à Paris et après Roland Garros, c’était vraiment difficile.

« J’ai aussi attrapé un autre petit problème à Berlin, alors mon équipe et moi avons décidé qu’il valait mieux récupérer cette semaine et se préparer pour Wimbledon. »

Daria Kasatkina a remplacé Rybakina et elle a remporté une confortable victoire 6-3 6-1 sur Anhelina Kalinina, avec Karolina Pliskova qui l’attendait au deuxième tour.

Pliskova, qui a remporté le titre d’Eastbourne en 2017 et 2019, a remporté deux de ses trois rencontres avec Kasatkina.

Chez les hommes, Tomas Martin Etcheverry, sixième tête de série, a perdu son premier match contre JJ Loup 6-2 6-4. L’Américain a remporté sa première victoire en tournée sur gazon.