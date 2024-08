East Village de Leawood vous offre tout, juste devant votre porte

Situé au 133rd St. et Pawnee, à un pâté de maisons à l’est de Mission Rd., East Village of Leawood est un développement unique en son genre offrant le meilleur de la vie à usage mixte.

La première pierre vient d’être posée sur ce projet de 116 acres de communauté planifiée par Oddo Development, qui comprendra un mélange exceptionnel de caractère et de design contemporain conçu pour améliorer la façon dont les gens vivent.

Les acheteurs potentiels auront un large éventail d’options résidentielles, notamment des maisons unifamiliales, des villas jumelles, des appartements de luxe et des maisons en grès brun.

Le promoteur a soigneusement sélectionné trois constructeurs de maisons réputés de la région de Kansas City proposant des plans d’étage unifamiliaux : JS Robinson Fine Homes, Don Julian Builders et Willis Custom Homes. Chacun d’entre eux est bien connu dans toute la région pour ses maisons haut de gamme exceptionnelles construites et imprégnées de qualité, d’excellence et de valeur. Il y a 35 lots unifamiliaux et les prix des maisons commencent à 1,1 million de dollars.

Les luxueuses villas jumelles sont construites par Oddo Construction, une autre entreprise de construction bien connue et établie de la région de Kansas City. De nombreuses options d’aménagement seront disponibles, chacune offrant aux acheteurs la possibilité de profiter d’un véritable style de vie « Lock-and-Leave ». Une fois terminées, il y aura 24 villas et les prix commencent à 900 000 $.

Les résidents ici profiteront d’une multitude d’équipements communautaires, notamment un centre de remise en forme, deux piscines, de magnifiques parcs, des sentiers de randonnée, un club-house de luxe, un parc pour chiens, l’entretien des pelouses et le déneigement.

« Cette communauté dynamique offre à la fois le luxe et la commodité de Leawood, et les équipements ici sont conçus pour améliorer votre style de vie personnel », a déclaré Roberta Beringer, qui commercialise East Village of Leawood avec Cameron Oddo pour Weichert REALTORS® Welch & Company. « Le quartier est réputé pour son mélange de restaurants, de magasins et de divertissements à venir, garantissant qu’il n’y aura jamais de pénurie d’activités à votre porte. »

Les futures phases de développement de propriétés commerciales et d’utilisation mixte suscitent également de l’intérêt. Les entrepreneurs en herbe et les propriétaires d’entreprises établies apprécient l’emplacement privilégié offrant une visibilité et une facilité de déplacement incomparables dans l’un des quartiers les plus recherchés de la ville.

Vivre à East Village de Leawood offre également un excellent accès aux autoroutes avec des temps de trajet faciles et rapides vers certains des plus grands employeurs de la région, ainsi qu’un large éventail d’options de sport, de divertissement, de restauration et de shopping des deux côtés de la frontière de l’État.

Les familles avec enfants sont également à proximité de nombreuses écoles publiques et privées.

L’intérêt et les ventes pour la Phase I du projet sont déjà à un rythme soutenu, les acheteurs potentiels sont donc encouragés à venir visiter bientôt. Les rendez-vous sont désormais pris pour votre réunion de construction personnalisée.

Selon Beringer, quelle que soit l’option de vie choisie, les résidents d’East Village de Leawood sont sûrs de trouver quelque chose qui répond à leurs besoins, désirs et style de vie particuliers.

Pour plus d’informations, contactez Cameron Oddo et Roberta Beringer de Weichert REALTORS® Welch & Company par e-mail à EVLeawoodHomes@gmail.com ou par téléphone au 913-229-1920. Vous pouvez également visiter le site Web de la communauté : EVLeawoodHomes.com.

Village Est de Leawood

Emplacement: 133rd St. et Pawnee, un pâté de maisons à l’est de Mission Rd., Leawood, KS

Contact: Cameron Oddo et Roberta Beringer avec Weichert, Realtors Welch & Company.

Téléphone: 913-229-1920

E-mail: evleawoodhomes@gmail.com

Site web: EVLeawoodHomes.com