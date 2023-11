East Tennessee Maverick : Le temps que nous consacrons au divertissement nuit-il à notre politique ? | Colonnes

Le divertissement exerce une influence démesurée sur toutes nos vies. Des applications aux émissions en passant par les films, nous ne pouvons tout simplement pas consommer suffisamment. Je serai le premier à dire que j’apprécie ma juste part de divertissement. J’utilise les réseaux sociaux plusieurs fois par jour, notamment YouTube, et je suis de très près le football universitaire et professionnel.

Mais comment cela affecte-t-il notre gestion du temps et notre productivité en tant que bons citoyens ?

Je n’écris pas ceci pour discuter du temps qu’un employé de bureau passe à son bureau. Vous pouvez trouver de nombreuses statistiques à ce sujet. Ce que je m’interroge est fondamentalement politique. Je vais commencer par l’une des premières fois où je me suis retrouvé face à face avec cette pensée.

La saison dernière de football, le College GameDay d’ESPN s’est rendu à l’Université du Tennessee pour le match de rivalité contre les Florida Gators. J’y suis allé avec un ami pour voir le programme et, au sommet de la Colline, il y avait des centaines et des centaines de fans qui réclamaient à grands cris d’être à la télévision ou simplement de s’amuser. Des chants enthousiastes et des drapeaux flottaient, et ça faisait du bien de se retrouver parmi une masse de gens unis par une équipe.

Puis une question m’est venue : pourquoi les gens ne se réunissent-ils pas systématiquement ainsi pour des causes politiques ?

Certes, de grands rassemblements et manifestations ont lieu tout au long de l’année, mais ils sont généralement peu fréquents ou surviennent en réaction à une tragédie ou à une controverse. Il est très rare qu’il y ait des mouvements politiques de masse soutenus pour quelque chose d’aussi problématique que la pauvreté. Même les questions qui suscitent l’enthousiasme des gens, comme le droit aux armes à feu ou l’accès à l’avortement, suscitent rarement une action de masse régulière.

Je comprends pourquoi il est plus facile de rassembler et de fédérer 100 000 personnes derrière une équipe sportive chaque week-end d’automne. Le sport est beaucoup moins controversé (pour la plupart) que la politique, mais cela signifie-t-il que nous nous soucions davantage du divertissement que d’essayer de réparer quelque chose que nous considérons universellement comme mauvais, comme la faim chez les enfants ?

Je n’essaie de faire honte à personne. Comme je l’ai dit, je suis aussi un gros consommateur. Il semble simplement que notre société et notre culture donnent la priorité au divertissement plutôt qu’à l’action indispensable. L’industrie du divertissement occupe une place importante dans notre économie. Les films rapportent des centaines de millions de dollars au box-office. Les émissions sur les sites de streaming sortent toute l’année. Il existe un podcast pour tout ce qui se passe sous le soleil. Nous passons un nombre terrifiant d’heures par semaine collés au contenu, inondant notre esprit et limitant nos pensées.

Si des injustices se produisent dans le monde – et elles existent – ​​alors il est probablement beaucoup plus facile de fermer les stores, d’allumer Netflix et d’ignorer l’extérieur. Il peut être tentant d’avoir TikTok ou YouTube activés à tout moment au lieu de prendre le temps de réfléchir, mais nous devons faire mieux.

Nous vivons dans un monde très complexe et injuste. Si nous voulons l’améliorer, nous devons consacrer plus de temps à réfléchir aux problèmes de notre société et à réfléchir sur nous-mêmes. Certaines choses se produisent actuellement, comme le changement climatique, qui affecteront massivement chacun de nos futurs. Ignorer les problèmes ne fait que garantir un jour éventuel où nous serons impitoyablement réveillés de notre vie confortable.

Se consacrer à quelque chose de plus grand que nous et limiter les divertissements est une vertu honorable. La peur de manquer quelque chose ne devrait pas nous empêcher d’essayer de venir en aide aux plus démunis ou de protéger les plus vulnérables. Voter et rejoindre une action de masse de routine aura un héritage beaucoup plus long et touchera la vie plus profondément que la dernière émission télévisée. Nous nous porterons bien mieux en travaillant ensemble pour aider nos semblables.

Il est peut-être temps pour nous de commencer à valoriser un peu moins les propriétés de divertissement. Avoir un équilibre sain entre le temps passé devant un écran et le travail politique nous permet de mieux profiter des deux. Avoir une relation bien retenue avec le sport et le divertissement nous permet de mettre davantage l’accent sur le changement dont notre monde a besoin. Nous pouvons apprécier le plaisir de quelque chose comme « Star Wars » ou « Stranger Things » tout en savourant les fruits de notre travail politique dans le monde réel.

Peut-être que nous pourrons alors rassembler systématiquement 100 000 personnes pour une cause politique, tout comme nous le pouvons pour un match de football de l’UT.

Walker Kinsler est étudiant à l’UT et étudie les sciences politiques et l’histoire. Il est joignable au [email protected].

Les colonnes et les lettres du Daily Beacon représentent les opinions de l’individu et ne reflètent pas nécessairement les opinions du Beacon ou de l’équipe éditoriale du Beacon.