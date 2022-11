East St.Louis résout la triple option de Prairie Ridge pour remporter le 10e championnat d’État – Shaw Local

CHAMPAIGN – East St. Louis était fatigué d’entendre comment il ne pouvait pas arrêter la triple option.

La raclée 57-7 de samedi contre Prairie Ridge – l’une des premières équipes à triple option de l’État – pour remporter le championnat d’État de classe 6A devrait faire taire les sceptiques.

“La défensive se sentait encore mal depuis l’an dernier”, a déclaré l’entraîneur d’East St. Louis, Darren Sunkett, dont l’équipe s’est inclinée face à Cary-Grove 37-36 lors de la finale 6A de l’an dernier. «Avec chaque titre, ils lisent:« Pouvons-nous arrêter la triple option? C’est tout ce que nous avons entendu depuis le moment où nous avons perdu le championnat d’État jusqu’à cette semaine.

“Nous avons vraiment senti que nous avions quelque chose à prouver cette année, que nous sommes vraiment bons.”

Les Flyers ont prouvé samedi qu’ils pouvaient arrêter à peu près n’importe qui.

Cela inclut le leader de tous les temps de la course en une seule saison de l’État, Tyler Vasey, qui a enregistré sa plus faible production de l’année avec 107 verges en 25 courses. Le quart-arrière vedette des Wolves est entré dans le match de championnat avec plus de 3 700 verges au sol et 50 touchés.

East St. Louis a tenu Vasey à une moyenne de 4,3 verges par course et un score. Il avait une moyenne de 11,9 verges avant samedi, avec des matchs éliminatoires de six, sept et huit touchés.

Le QB des Wolves a marqué un TD de 14 verges sur la première possession de Prairie Ridge, mais il n’y avait pas beaucoup de place pour courir après cela. East St. Louis a ensuite marqué 57 points sans réponse.

Les Flyers savaient qu’ils avaient la vitesse et l’habileté nécessaires pour ralentir Vasey.

Le secondeur Dominic Dixon a affiché un record d’équipe de 10 plaqués, tandis qu’Antwon Hayden et Bryce Harrison en ont chacun neuf. Ces trois-là se sont également combinés pour 4 1/2 plaqués pour des pertes.

“Quiconque se précipite sur 3 700 mètres, vous mettez les yeux sur eux”, a déclaré Sunkett. «Nous avions tous les 11 gars clés sur le n ° 7 [Vasey]. Le n ° 7 est un athlète formidable. Nous avons beaucoup de respect pour lui. Nous avons remarqué cette année qu’ils ne lançaient pas le ballon très souvent, alors nous avons joué selon cette tendance et cela a joué en notre faveur.

Les capitaines d’East St.Louis acceptent le trophée après leur victoire au championnat d’État IHSA de classe 6A contre Prairie Ridge le samedi 26 novembre 2022 au Memorial Stadium de l’Université de l’Illinois à Champaign. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Les Flyers ont également fait quelque chose contre les Wolves que peu d’équipes ont été capables de faire : les forcer à lancer le ballon.

Bien que les loups aiment le lancer ici et là, ils ne le font généralement que lorsque c’est en leur faveur.

“C’était quelque chose que nous voulions faire”, a déclaré l’entraîneur de Prairie Ridge, Chris Schremp. « On voulait mixer un peu plus dans la passe. Avec leur athlétisme, nous avons dû mélanger. Maintenant, notre idée de le mélanger est de pouvoir le lancer quand nous le voulons. Quand vous nous placez en premier et 25, ce n’est pas l’idéal. Nous avons été hors programme tôt à cause des pénalités et cela a fait boule de neige sur nous.

Sunkett a déclaré que les Flyers avaient fait une préparation supplémentaire pendant l’intersaison, sachant qu’ils pourraient revoir la triple option.

East St. Louis affrontait une équipe à triple option dans le championnat d’État pour la troisième saison consécutive au cours de laquelle une séries éliminatoires était disputée. Les Flyers ont battu Prairie Ridge il y a trois saisons.

“Ces gars-là se sont intensifiés et notre défense a fait un excellent travail”, a déclaré Sunkett. «Nous avons d’excellents entraîneurs défensifs qui ont consacré du temps pendant l’intersaison pour préparer nos enfants à arrêter la triple option si cela se présentait à nous. Ces gars-là ont vraiment pris la relève.

Miles McVay, le joueur de ligne senior des Flyers de 6 pieds 6 pouces et 330 livres qui jouera à Alabama, a déclaré que les Flyers avaient des affaires inachevées.

Plus maintenant.

“C’était incroyable”, a déclaré McVay. “C’était vraiment sortir et le faire pour mon frère Jaylen et le faire pour la ville. Nous les avons abandonnés l’année dernière. Cela n’allait tout simplement pas se reproduire. Je t’ai dit que je te l’avais promis, et je tiens mes promesses.

Sunkett a déclaré qu’il y avait aussi beaucoup de doutes au début de la saison lorsque les Flyers ont commencé 1-2, avec les deux défaites à l’extérieur de l’État.

Désormais, les Flyers peuvent à nouveau se qualifier de champions d’État – pour la 10e fois dans l’histoire du programme.

“Nous sommes sortis et avons joué un calendrier très difficile”, a déclaré Sunkett. « Nous avons perdu deux matchs et tout le monde nous a enterrés. Nous sommes allés le reste de la saison et nous avions un programme de football très dominant. Nous sommes une ville de football. C’est pour cela que nous vivons. Ces gars le savent. C’est beaucoup de pression. »