CHAMPAGNE – East St. Louis a marqué lors de ses huit premières possessions samedi pour battre Prairie Ridge 57-7 et remporter le titre d’État de classe 6A.

La victoire est le premier titre d’État des Flyers depuis 2019 après leur défaite contre Cary-Grove lors du match pour le titre de l’an dernier. East St. Louis a terminé sa saison sans défaite face aux équipes de l’Illinois.

Les Flyers (12-2) ont répondu après avoir permis aux Wolves de marquer sur leur première possession en marquant 57 points sans réplique.

East St. Louis a parcouru 72 verges lors de son premier entraînement et a marqué lorsque TaRyan Martin s’est précipité pour 34 verges avec 5:10 à faire au premier quart. Martin a marqué deux fois au deuxième quart, sur deux courses de 8 verges, pour prendre une avance de 22-7 en demie.

Le quart-arrière Robert Battle a trouvé Jesse Watson pour un touché de 27 verges avec 8:43 à faire au troisième quart, puis a de nouveau marqué plus tard dans le troisième sur une course de 26 verges. Christopher Bennets Jr. a également eu un score rapide et Rico Bond a attrapé un touché en troisième tandis qu’Antwon Hayden a marqué sur une course en quatrième.

East St. Louis a terminé avec 569 verges au total, juste avant de battre le record du match pour le titre 6A de 611 verges au total établi par Wheaton-Warrenville South en 1998. Les Flyers se sont précipités pour 362 verges au sol.

Battle a complété 10 de ses 12 tentatives de passes pour 207 verges et en a ajouté 63 au sol tandis que Hayden s’est précipité pour 69 verges et Bennet Jr. a ajouté 56 verges.

Prairie Ridge (12-2) a pris un départ rapide, parcourant 67 verges lors de son premier entraînement et marquant lorsque le quart-arrière Tyler Vasey a couru pour 14 verges avec 7:13 à jouer dans le premier quart.

Vasey a terminé la journée avec 107 verges au sol et a complété deux de ses six tentatives de passes pour 37 verges.

Les Wolves ont perdu contre East St. Louis pour la deuxième fois en quatre ans. Les Flyers ont également battu Prairie Ridge lors du match pour le titre 2019.

• Ceci est une histoire en développement et sera mis à jour.