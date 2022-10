East Meets West sert un «festival des lumières» lors du dîner de Kelowna Diwali – Kelowna Capital News

Diwali a débuté le 24 octobre, tandis que le festival indien des lumières et le groupe local East Meets West organisent un dîner Diwali samedi.

Le dîner aura lieu au Parkinson Recreation Centre à Kelowna à partir de 17h30.

La soirée est la collecte de fonds chapiteau d’East Meets West, remplie de socialisation, de musique, de nourriture, d’une vente aux enchères et de beaucoup de danse.

East Meets West a été créé en 2008 après s’être inspiré d’une petite fille trouvée dans les rues de l’Inde et l’avoir vue s’épanouir avec sa nouvelle famille à Kelowna.

L’organisation soutient les enfants en Inde ayant des besoins médicaux et éducatifs, en fournissant des programmes de soutien aux orphelinats et des kits médicaux pour les villages les plus isolés.

Localement, East Meets West soutient le Starbright Children’s Development Centre de Kelowna.

Grâce à l’organisation, le centre a pu acheter de l’équipement thérapeutique spécialisé pour une aire de jeux, deux lits de thérapie et bien plus encore.

Au total en 2021, East Meets West a pu faire don de 61 789,28 $ à des projets locaux et mondiaux.

Les billets pour le souper sont en vente en ligne au coût de 150 $.

