East Fife Alex Ferguson comparaisons favorables légendaire manager de Manchester United

Alex Ferguson, joueur des Rangers et l’un des entraîneurs les plus décorés de tous les temps. Photo de Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Alex Ferguson (non, pas celui-là) a marqué ses premiers buts professionnels pour East Fife dans la Ligue 2 écossaise contre Bonnyrigg Rose. L’Écossais de 19 ans, prêté par le St. Johnstone FC, est à la hauteur de son homonyme et a fait vibrer le compte Twitter d’East Fife après sa performance.

Selon le manager d’East Fife, Stevie Crawford : “Alex apportera de la compétition pour les places au milieu de terrain et c’est un joueur qui est techniquement très bon avec le ballon.”

Le joueur de 18 ans a rejoint le St.Johnstone au niveau U16 avant de faire ses débuts contre Brechin City lors de la Coupe de la Ligue 2020-21.

Après 12 apparitions pour le club cette saison, il a inscrit ses deux premiers buts à la 64e et à la 90e minute. Même si le jeu était terminé et dépoussiéré, c’était encore “l’heure de Fergie”.

Nous sommes ravis d’annoncer la signature du milieu de terrain offensif Alex Ferguson en prêt d’une saison de St. Johnstone. Bienvenue à Bayview Alex ! 🔗https://t.co/jKS0EaURjP pic.twitter.com/jz61E5Safm — East Fife FC (@EastFifeFC) 28 juillet 2022

#briggEASTFIFE 62′ OUI. OUI. OUI. À l’est, un coin de fifre est finalement ramené à Ferguson, il livre au milieu — East Fife FC (@EastFifeFC) 15 octobre 2022

À seulement 19 ans, Ferguson a un long chemin devant lui pour égaler la carrière de son homonyme, le légendaire entraîneur de Manchester United et joueur des Rangers, qui a fait plus de 300 apparitions en club et marqué 171 buts au cours de sa carrière. En termes de carrière de manager, Ferguson a remporté plus de 30 titres nationaux et internationaux, dont 13 championnats de Premier League, cinq médailles de la FA Cup et deux titres de la Ligue des champions.

Cependant, cela n’a pas empêché l’administrateur du compte Twitter d’East Fife d’appeler le jeune milieu de terrain “Sir Alex”. Pourrait-il devenir un nom familier et même le capitaine de l’Ecosse ? Le temps nous le dira.

La carrière de joueur de Ferguson a commencé en tant qu’amateur avec Queen’s Park, où il a fait ses débuts en tant qu’attaquant, à l’âge de 16 ans. Il a décrit son premier match comme un “cauchemar”, mais a marqué le seul but de Queen’s Park lors d’une défaite 2-1 contre Stranraer.

AWWWWWWWWW STEVIE CLARKE MONTE SUR LE FILS DU SOUFFLEUR SIR ALEX EST LE FUTUR CAPITAINE D’ECOSSE !!!!!!! 4 BUTS BLOODDDDY EAST FIFE !!!!!!!! — East Fife FC (@EastFifeFC) 15 octobre 2022

L’original Sir Alex est une légende et une icône dans le monde entier, et les yeux seront tournés vers le jeune Ferguson pour livrer, et s’il continue comme il l’a fait aujourd’hui, il aura un brillant avenir.

Avec un résultat à temps plein de 4-1 contre East Fife, les buteurs étaient tous deux des adolescents, montrant des promesses et du talent parmi les jeunes joueurs écossais. Et qui sait, avec plus de performances comme celles-ci, le jeune homme pourrait même être reconnu par Fergie lui-même.

𝙁𝙐𝙇𝙇-𝙏𝙄𝙈𝙀 | Bonnyrigg Rose 1-4 East Fife

⚽️Connolly 2′

Schiavone 62′, 67’⚽️⚽️

Ferguson 64′, 90’⚽️⚽️ pic.twitter.com/cubIdEkP8R — East Fife FC (@EastFifeFC) 15 octobre 2022