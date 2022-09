East Dundee déménage pour acheter le bâtiment fermé Haeger Pottery, une ancienne cour à bois – Shaw Local

Les administrateurs d’East Dundee s’apprêtent à acheter deux propriétés considérées comme essentielles au développement continu du quartier du centre-ville.

Lundi, les administrateurs ont soutenu l’achat du bâtiment fermé Haeger Pottery sur Maiden Lane et d’un ancien parc à bois sur Railroad Street et ont approuvé l’utilisation d’un domaine éminent ou l’achat de la propriété approuvé par le tribunal, si les négociations échouent.

Dans une note aux administrateurs, l’administratrice du village, Erika Storlie, note qu’il ne reste plus que 10 ans au village sur un district de financement par augmentation d’impôt qui a contribué à la réalisation d’une grande partie du développement récent du centre-ville du village.

Le quartier TIF, créé en 2008, a aidé à attirer de nouveaux restaurants, dont DC Cobb’s et Black & Grey Brewing Co. Les responsables ont déclaré que des entreprises existantes, telles que Made to Measure et Van’s Frozen Custard, avaient utilisé des fonds TIF pour améliorer leurs propriétés.

“Pour terminer la vision communautaire d’un centre-ville historique et piétonnier, plusieurs parcelles existantes ont encore besoin d’être réaménagées”, a écrit Storlie dans sa note de service. “Si le village n’acquiert pas ces parcelles, elles resteront probablement dans leur état délabré actuel pendant des années, voire des décennies à venir.”

Selon la note de service, le village utiliserait les fonds TIF pour acheter les propriétés.

Un district TIF gèle les taxes foncières versées aux gouvernements locaux pendant 23 ans. En règle générale, au fur et à mesure que le réaménagement a lieu, la valeur des propriétés augmente et les impôts fonciers supplémentaires sont versés dans un fonds spécial pour aider le village à payer les coûts de réaménagement. L’achat de propriétés dégradées, telles que le bâtiment Haeger Pottery, pour un futur réaménagement est une façon pour les villages d’utiliser l’argent du TIF.

Selon les documents du village, la propriété Haeger Pottery a été évaluée à 500 000 $. Haeger Pottery a fermé ses portes au 7 Maiden Lane en 2016, 145 ans après son ouverture. La propriété, située au sud de la route 72 dans le centre-ville, comprend un bâtiment de 158 000 pieds carrés sur environ 6½ acres.

Les responsables du village ont suggéré que la propriété pourrait être réaménagée en un développement résidentiel qui pourrait inclure un parc riverain et éventuellement des commerces de détail.

Les propriétés de la cour à bois aux 110 et 112 Railroad St. ont été évaluées à 285 000 $ et 305 000 $, respectivement. Les propriétés comprennent des bâtiments et un terrain en gravier que le village loue actuellement pour le stationnement.

Dans sa note aux administrateurs, Storlie a déclaré que le village pourrait convertir le parking en une extension de la rue Meier et fournir un parking en angle, et les bâtiments de la cour à bois pourraient être utilisés comme espace de vente au détail.

Actuellement, il n’est pas prévu de réaménager l’une ou l’autre propriété.

En juin, le village a approuvé l’embauche d’un consultant pour fournir des conseils sur la meilleure utilisation des années restantes du district de financement des augmentations d’impôts du centre-ville et si un nouveau district TIF plus petit pourrait être créé spécifiquement pour le bâtiment Haeger Pottery et d’autres propriétés du centre-ville. quartier au sud de la route 72.

