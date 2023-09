East Bengal FC vs Mohun Bagan SG Diffusion de football en direct pour la finale de la Coupe Durand 2023 : comment regarder la couverture de Mohun Bagan contre East Bengal Kolkata Derby à la télévision et en ligne

Il n’y a rien de plus grand que le plus grand match du football indien qui soit également une finale de rêve, mais c’est exactement ce que la grande finale de la 132e Coupe Durand a façonné. Mohun Bagan Super Giant (MBSG) et Emami East Bengal (EEB) s’affrontent le dimanche 3 septembre 2023, au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (VYBK) à Calcutta, pour gagner le droit de mettre la main sur les trois emblématiques et les trophées Durand scintillants et soyez couronnés champions. Le Coupe Durand coup d’envoi final à 16h00, heure normale de l’Inde (IST).

Le premier affrontement entre les deux équipes locales, lors des phases de groupes de cette même édition, s’est soldé par un résultat favorable pour l’EEB puisque le but de Nandhakumar Sekar a fait la différence. Le fait qu’ils aient réussi à se frayer un chemin jusqu’à la finale nous montre à quel point ils ont été forts tout au long du tournoi, malgré ce choc d’aiguilles.

EBFC a emprunté la soi-disant « voie la plus facile » vers le blockbuster de dimanche, MBSG devant vaincre des joueurs comme Mumbai City et le FC Goa lors des huitièmes de finale, mais Gokulam Kerala et NorthEast United renaissant ne sont en aucun cas des « matchs faciles » en Inde. football pour n’importe quelle équipe.

A LIRE AUSSI | Finale de la Durand Cup 2023 : Emami East Bengal contre Mohun Bagan Super Giant dans le derby historique de Kolkata – APERÇU

AVANT LA FINALE DE LA COUPE DURAND 2023 DE DIMANCHE ENTRE MOHUN BAGAN SG ET EAST BENGAL FC ; VOICI TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR :

A quelle date se jouera la finale de la Durand Cup 2023 entre East Bengal FC et Mohun Bagan SG ?

La finale de la Durand Cup 2023 entre l’East Bengal FC et le Mohun Bagan SG se jouera dimanche 3 septembre.

Où se jouera la finale de la Durand Cup 2023 East Bengal FC vs Mohun Bagan SG ?

La finale de la Durand Cup 2023 entre l’East Bengal FC et le Mohun Bagan SG se jouera au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan à Calcutta.

À quelle heure débutera la finale de la Durand Cup 2023 entre l’East Bengal FC et le Mohun Bagan SG ?

La finale de la Durand Cup 2023 entre East Bengal FC et Mohun Bagan SG débutera à 16h00 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront la finale de la Coupe Durand 2023 Mohun Bagan SG vs East Bengal FC ?

La finale de la Coupe Durand Mohun Bagan SG vs East Bengal FC sera retransmise en direct sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder la finale de la Coupe Durand 2023 de Mohun Bagan SG contre East Bengal FC en streaming en direct ?

La finale de la Coupe Durand Mohun Bagan SG vs East Bengal FC sera diffusée en direct sur l’application et le site Web SonyLIV.