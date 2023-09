East Bengal FC vs Jamshedpur FC Diffusion de football en direct pour l’ISL 2023-24 : comment regarder la couverture East Bengal FC vs Jamshedpur FC à la télévision et en ligne

L’East Bengal FC débutera son parcours en Super League indienne (ISL) 2023-24 avec un match contre le Jamshedpur FC le lundi 25 septembre. Le match ISL 2023-24 entre East Bengal et Jamshedpur FC devrait se jouer au Vivekananda. Yuba Bharati Krirangan à Calcutta. La Brigade Rouge et Or n’a pas connu une campagne ISL impressionnante depuis qu’elle a été intronisée dans la ligue nationale de haut niveau lors de la saison nationale 2020-21. Les géants de Calcutta ont apporté cette fois des changements clés à leur équipe et ont fait appel à l’entraîneur vainqueur du titre ISL 2018-19, Carles Cuadrat.

Outre la nomination de nouveaux entraîneurs, la direction de l’équipe du Bengale oriental a également recruté des visages expérimentés comme le duo espagnol Javier Siverio et Saul Crespo. Sous la tutelle de l’Espagnol, le Bengale oriental a fait preuve d’une belle performance lors de la Coupe Durand plus tôt cette saison. Le Bengale oriental a atteint la finale de la Coupe Durand, mais il a dû faire face à une défaite face à son principal rival Mohun Bagan lors de l’affrontement au sommet.

Le Jamshedpur FC, en revanche, visera cette fois à faire une meilleure sortie en ISL. Lors de sa dernière campagne ISL, le Jamshedpur FC pourrait réussir à terminer 10e. Le Jamshedpur FC sera entraîné par Scott Cooper cette saison.

Quand se jouera le match East Bengal FC contre Jamshedpur FC, ISL 2023-24 ?

Le match East Bengal vs Jamshedpur FC ISL se jouera le lundi 25 septembre.

Où se jouera le match East Bengal FC contre Jamshedpur FC, ISL 2023-24 ?

Le match East Bengal vs Jamshedpur FC ISL se jouera au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan à Calcutta.

À quelle heure débutera le match East Bengal FC contre Jamshedpur FC, ISL 2023-24 ?

Le match East Bengal vs Jamshedpur FC ISL débutera à 20h00 IST.

Comment diffuser en direct le match East Bengal FC contre Jamshedpur FC, ISL 2023-24 ?

Le match East Bengal vs Jamshedpur FC ISL sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Jio Cinema en Inde.

Comment regarder le match East Bengal FC contre Jamshedpur FC, ISL 2023-24 à la télévision ?

Le match East Bengal vs Jamshedpur FC ISL sera retransmis en direct sur le réseau Sports 18 en Inde.

Quels sont les XI probables d’East Bengal FC contre Jamshedpur FC, ISL 2023-24 ?

FC du Bengale oriental : Prabhsukhan Singh Gill, Chungnunga Lal, Harmanjot Singh Khabra, Jose Antonio Pardo, Mandar Rao Dessai, Borja Herrera, Saul Crespo, Souvik Chakrabarti, vice-président de Suhair, Nandhakumar Sekar, Javier Siverio Toro

Jamshedpur FC: Rehenesh TP, Pratik Chaudhari, Provat Lakra, Ricky Lallawmawma, Wungngayam Muirang, Emil Benny, Germanpreet Singh, Pronay Halder, Daniel Chima Chukwu, Ritwik Kumar Das, Seiminlen Doungel