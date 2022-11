East Bengal FC obtient une victoire convaincante pour infliger au Jamshedpur FC une quatrième défaite consécutive

L’East Bengal FC a réalisé une démonstration de football de contre-attaque, mené par les trois passes décisives de l’attaquant Naorem Singh, en scellant une victoire 3-1 contre le Jamshedpur FC au JRD Tata Sports Complex à Jamshedpur dimanche. Les deux équipes avaient apporté une foule de changements – trois des visiteurs, quatre de l’équipe à domicile – après les résultats de la semaine dernière, mais ce sont les porteurs de la torche qui ont mis de côté la déception de perdre une avance de deux buts pour sceller les points cette fois. autour de.

L’East Bengal FC a pris le contrôle du match dès le début alors que Suhair VP les a mis devant à peine 90 secondes après le début du match. Le Jamshedpur FC a été surpris en train de faire la sieste lors d’une routine de remise en jeu le long de la jambe et a laissé trop d’espace à Naorem pour lever la tête et placer un centre plongeant vers le deuxième poteau. Suhair a produit une tête plongeante basse pour insérer le ballon dans le filet.

Cleiton Silva entrerait bientôt dans l’action pour donner une avance de 2-0 à l’EBFC en première mi-temps pour le deuxième match consécutif. A la 26e minute, Silva récupère le ballon après un corner du Jamshedpur FC et le pousse vers l’avant avant de lâcher Naorem sur la gauche. Naorem a tenu les défenseurs à distance alors que Silva effectuait une course fulgurante vers la boîte, pour recevoir ce qui serait la deuxième des livraisons parfaites de Naorem de la nuit. Silva s’est levé avec le ballon au rebond pour l’insérer.

Le Jamshedpur FC a commencé à bouger après cet appel au réveil, Jay Emmanuel-Thomas se retrouvant dans de bonnes positions en première mi-temps où les équipes ont réussi 13 tirs cadrés combinés. Vers la fin de la mi-temps, le Jamshedpur FC a obtenu un penalty après que Lalchungnunga eut donné un coup de coude à Harry Sawyer alors qu’il contestait une tête. Thomas a eu sa chance de figurer sur la feuille de match et l’a saisie pour porter le score à 2-1 à la mi-temps.

Après avoir été rattrapé après avoir mené 2-0 lors de son dernier match, EBFC est sorti en seconde période déterminé à étendre son avance. Naorem était à nouveau sur place pour produire la magie. Il a récupéré le ballon sur le côté gauche et a choisi de glisser une passe au sol parfaite entre les deux défenseurs centraux et le gardien de but alors que Silva a fait irruption pour trouver son deuxième but de la nuit. Ce but à la 58e minute a également placé Silva en tête du classement des buteurs cette saison.

Après s’être assuré une nouvelle avance de deux buts en attaque, l’EBFC s’est solidifié en défense, offrant moins d’occasions de but au Jamshedpur FC en seconde période et scellant trois points sur la route.

Il s’agit de la quatrième défaite consécutive du Jamshedpur FC et il occupe désormais la 10e place avec quatre points en sept matchs. Ils restent à domicile pour accueillir les Kerala Blasters le 4 décembre prochain. La troisième victoire de l’EBFC de la saison les propulse à la 8e place avec neuf points en huit matchs. Ils bénéficient maintenant d’une pause de deux semaines avant de se rendre à Hyderabad le 9 décembre.

