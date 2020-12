ISL 2020-21 Score en direct, Mumbai City FC vs SC East Bengal Dernières mises à jour: Mumbai City FC et SC Bengale oriental s’affrontent dans le match n ° 12 de la Super Ligue indienne Saison 2020-21 au GMC Stadium de Bambolim, Goa. Il s’agit du troisième match de Mumbai et ils ont montré trois points jusqu’à présent après leur victoire sur le FC Goa lors de l’affrontement précédent. Le Bengale oriental a laissé une bonne première impression lors de la défaite contre l’ATK Mohun Bagan et va maintenant essayer de transformer cela en un bon résultat. Suivez les dernières mises à jour de Mumbai City FC vs SC East Bengal sur le blog en direct de News18 Sports.

Le Mumbai City FC est actuellement cinquième du tableau des points de l’ISL après avoir marqué trois points en deux matchs. Malgré la victoire contre le FC Goa lors de son match précédent, Mumbai City FC est à la recherche de son rythme et de sa capacité de marquer. Le Bengale oriental, en revanche, a connu un premier match très difficile contre l’ATK Mohun Bagan, qui a une unité bien installée. Malgré un bon spectacle, le Bengale oriental n’a pas de points pour cela.

Après avoir remporté sa première victoire de la saison, le Mumbai City FC souhaite continuer sur sa lancée. Les insulaires ont dominé la possession lors des deux matchs, mais ils ont eu du mal à marquer. Ils n’ont marqué qu’un seul but jusqu’à présent, collectivement le moins entre les équipes qui ont disputé deux matchs. Le duo Adam Le Fondre-Hugo Boumous sera une fois de plus la clé de l’attaque de Mumbai. Cependant, il reste à voir si Bartholomew Ogbeche obtiendra sa place dans le onze de départ.

L’équipe de Robbie Fowler a également dominé la possession lors de leur premier match et leur ancien ailier de Norwich City, Anthony Pilkington, semblait menaçant au milieu de terrain. C’était un manque de compétences de finition avec Balwant Singh au préalable qui s’est avéré précieux pour eux. Mis à part Pilkington, Matti Steinmann avait l’air fort en passant et a gardé la possession pendant longtemps et même Surchandra Singh et Loken Meetei semblaient très prometteurs. L’attaquant devra convertir ses chances en cas de collision avec la tenue Sergio Lobera.