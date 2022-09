East Aurora se rallie, puis dépasse Plainfield North en fusillade – Shaw Local

PLAINFIELD – Au début de la seconde mi-temps, il semblait que Plainfield North avait salé le match de championnat de la Plainfield North Classic.

Les Tigers (11-2) ont pris une avance de 4-1 sur East Aurora avec 36:24 à jouer lorsque Cooper Allen a marqué sur un penalty.

Le problème était que personne n’a pris la peine de dire à East Aurora que le match était terminé alors que les Tomcats sont revenus en force pour une victoire 5-4 aux tirs au but.

Les Tomcats ont continué à attaquer de manière agressive et ont marqué sur un penalty lorsque Martin Gaytan a marqué avec 24:56 à faire pour porter le score à 4-2. À 15:52, Cristian Ibarra d’East Aurora a marqué sur un rebond et tout à coup, c’était 4-3.

East Aurora a maintenu la pression et cela a finalement porté ses fruits. À un peu plus d’une minute de la fin, Erick Magallon a obtenu un coup franc près de la ligne des 30 mètres. Le ballon a navigué vers le but et a rebondi sur les mains du gardien de North Peyton Meyers. Le deuxième étudiant d’East Aurora, Jay Umara, s’est précipité vers le ballon et l’a lancé pour égaliser avec: 54 à gauche. Le règlement s’est terminé par un match nul 4-4 et le match s’est soldé par des tirs au but.

Javier Aguirre d’East Aurora et Justin Williams de North ont mis leurs coups de pied à la maison. Au tour suivant, Magallon a marqué pour East Aurora, mais le tir d’Allen est allé haut pour North. Sammy Camacho a marqué pour East Aurora, et le gardien de but d’East Aurora Efrain Rosales – le joueur le plus utile du tournoi – a repoussé le tir de Brady Harwood pour porter le score à 3-1 après trois rondes. Meyers a bloqué le tir de Jose Sosa pour garder North en vie, mais Reyes a bloqué la tentative de Timi Usikalu des Tigers d’y mettre fin.

“Nous n’avons pas activé le régulateur de vitesse”, a déclaré l’entraîneur du Nord, Lukasz Majewski. « Nous savons jouer avec l’avance. Nous l’avons fait presque toute l’année. Vous devez créditer le crédit qui nous est dû. East Aurora n’a jamais abandonné.

“Lorsque vous accordez trois tirs au but, nous devons faire mieux en défense.”

North a eu plusieurs occasions au début du match, mais n’a pas pu trouver le fond du filet jusqu’à ce qu’Allen marque avec 19:07 à jouer en première mi-temps. Williams a suivi avec un but sur un coup franc de la ligne des 19 verges avec 12:56 à jouer pour donner l’avantage aux Tigers, 2-0. East Aurora a marqué lorsque Gaytan a marqué sur un penalty avec 9:43 jusqu’à la mi-temps, mais Williams a répondu avec un joli but une minute plus tard pour donner aux Tigers une avance de 3-1, qu’ils ont prise à la mi-temps.

“Le match aurait pu être 6 ou 7 contre 2, et ça aurait été fini”, a déclaré Majewski. «Mais, on a eu des occasions faciles qu’on a laissé filer. Lorsque vous laissez des équipes traîner, en particulier une bonne équipe comme East Aurora, des choses comme celle-ci se produisent.

« Abandonner quatre buts n’est pas typique pour nous. Nous sommes une équipe à l’esprit offensif et nous prenons parfois des risques dans le dos, mais nous n’accordons toujours pas quatre buts.

“C’est une bonne leçon pour nous, et c’est bien que ce soit arrivé maintenant plutôt qu’en séries éliminatoires. Nous en tirerons des leçons et reprendrons le travail lundi.

Allen, Meyers, Williams, Usikalu et Sean Elster ont été nommés dans l’équipe de tous les tournois pour les Tigers.