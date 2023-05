Easah Suliman: L’ancien capitaine de la jeunesse anglaise est prêt pour ses débuts au Pakistan contre l’Inde au championnat de la Fédération sud-asiatique de football | Nouvelles du football

L’ancien capitaine de l’Angleterre des moins de 20 ans, Easah Suliman, devrait faire ses débuts internationaux pour le Pakistan contre l’Inde lors du championnat de la Fédération sud-asiatique de football (SAFF) le mois prochain.

Le défenseur de Vitoria semble sur le point de recevoir sa première convocation internationale par l’entraîneur-chef Shahzad Anwar pour le prochain tournoi à huit équipes après avoir reçu l’autorisation internationale de la FIFA pour lui permettre de représenter le Pakistan.

Le Pakistan affrontera l’Inde, pays hôte, lors d’un match d’ouverture très attendu à Bangalore, avant de jouer contre le Koweït et le Népal. Le Pakistan a affronté l’Inde pour la dernière fois en 2018, perdant 3-1.

Né à Birmingham, Suliman a gravi les échelons à Aston Villa, devenant professionnel au club à son 17e anniversaire avant de prendre des périodes de prêt à Grimsby, Cheltenham Town et du côté néerlandais d’Emmen.

Suliman a fait ses débuts à Villa sous l’ancien patron Steve Bruce lors d’un match nul en Coupe de la Ligue contre Wigan, avant de finalement passer à l’équipe portugaise de haut vol Vitoria pour un montant non divulgué en 2020.

Le défenseur central de 25 ans est actuellement prêté pour une saison à Vilafranquense et a débuté les 12 derniers matches de l’équipe.

Suliman a acquis une reconnaissance internationale au niveau des jeunes dans tous les groupes d’âge avec l’Angleterre, plus récemment en vedette pour la nation au niveau U20.

Le défenseur est le premier Britannique-Pakistanais à diriger une équipe anglaise et a disputé chaque minute de la campagne anglaise de Coupe du monde U17 au Chili 2015.

Deux ans plus tard, Suliman a aidé l’Angleterre à devenir championne d’Europe U19, marquant une tête lors d’une victoire 2-1 contre le Portugal en finale.

Le gardien d’Arsenal Aaron Ramsdale et Ryan Sessegnon de Tottenham faisaient également partie de cette équipe d’Angleterre U19, avec le milieu de terrain de Chelsea Mason Mount – qui a été lié à une sortie de Stamford Bridge cet été – nommé joueur du tournoi.

S’exprimant juste après être devenu champion d’Europe des moins de 19 ans, Suliman a déclaré : « Ramener le trophée à la maison est surréaliste. Je n’arrive toujours pas à y croire.

« Au moment où le coup de sifflet de l’arbitre est arrivé à sa bouche, j’ai su que nous l’avions fait.

« Cela signifie beaucoup pour moi. Je suis submergé par la réalisation. »

Le Pakistan revient au championnat SAFF après avoir raté le dernier tournoi en 2021 en raison d’une suspension de la FIFA pour ingérence de tiers.

L’équipe féminine du pays est revenue sur la scène internationale lors du championnat féminin SAFF de l’an dernier au Népal.

L’attaquante des Doncaster Rovers Belles Nadia Khan, qui Sky Sports Nouvelles a révélé qu’elle avait reçu l’autorisation internationale juste à temps pour se rendre à Katmandou pour le tournoi, est entrée dans l’histoire lors du dernier match de groupe du Pakistan contre l’île Maurice, devenant la première femme à marquer quatre buts dans un match international pour la nation.

