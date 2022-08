EARTHGANG Talk Crown Royal met en lumière les entreprises noires

Un duo nominé aux Grammy Awards a célébré ceux qui font la beauté d’Atlanta aux côtés de la marque de whisky canadienne la plus vendue au monde.

Alors que le mois national des affaires noires se poursuit, Crown Royal a récemment porté un toast aux propriétaires de petites entreprises de beauté noires aux côtés d’EARTHGANG lors d’un événement exclusif.

Jeudi, Crown Royal s’est associé à un entrepreneur d’Atlanta Alicia Scott pour une affaire spéciale Generosity Hour qui a mis en évidence les points forts de l’entrepreneuriat noir.

Scott, le fondateur de Range Beauty qui était le maître de cérémonie de la soirée, a surpris les propriétaires de petites entreprises locales d’Atlanta présents avec un total de 40 000 $ en cadeaux au nom de Crown Royal en guise de remerciement pour leur dévouement envers la communauté.

EARTHGANG, qui s’est associé à Crown Royal en décembre dernier dans le cadre d’une initiative de retour conçue pour soutenir les artistes, musiciens, danseurs et acteurs locaux d’Atlanta, s’est produit et leur spectacle a été diffusé en direct pour ceux qui n’étaient pas présents.

Au cours de l’événement exclusif, les invités de 21 ans et plus ont profité d’une soirée de plats, de cocktails spéciaux Crown Royal et de musique live du duo qui a rempli la salle d’énergie lors d’une soirée spéciale pour honorer ceux qui défendent l’expression de soi, l’identité et la culture dans le communauté d’Atlanta.

BOSSIP était sur place pour l’heure de la générosité et a parlé avec EARTHGANG de la scène commerciale noire en plein essor d’Atlanta.

EARTHGANG parle de l’entrepreneuriat noir avec BOSSIP

«Dans la ville d’Atlanta, il y a beaucoup d’entreprises appartenant à des Noirs, beaucoup d’entrepreneurs noirs, et comme nous sommes une entreprise appartenant à des Noirs et que nous travaillons avec d’autres entreprises appartenant à des Noirs comme des sociétés de gestion et des sociétés de relations publiques, nous nous adaptons parfaitement, ” Johnny Venus a déclaré à BOSSIP. « C’est comme ça que la connexion s’est faite. Nous redonnons toujours, nous avons commencé un jardin communautaire en partenariat avec Young Middle School et Paix dans la nature », il a ajouté en notant également que lui et Doctur Dot organisaient un nettoyage du quartier West End d’Atlanta via leur Earthgang Foundation.

“Le commerce noir a toujours été important dans la ville d’Atlanta bien avant notre naissance, bien avant la naissance de nos parents”, a fait écho Doctur Dot à BOSSIP. “Ma maman est une Grady [hospital] bébé, sa maman est un bébé Grady, et ils sont venus autour des enseignants noirs, des avocats, des médecins, des propriétaires d’entreprise – cela a toujours été si important dans notre ville. “Cela a fait de notre ville ce qu’elle est, si vous êtes d’Atlanta, c’est une expérience unique parce que vous avez grandi en voyant autant d’autonomisation”, a-t-il ajouté. “Je pense que c’est naturel pour nous.”

EARTHGANG a également déclaré à BOSSIP que les entrepreneurs noirs d’ATL n’ont pas de plafond, c’est pourquoi les gens affluent vers leur ville natale.

“La scène des affaires noires est illimitée”, a déclaré Johnny Venus à BOSSIP. «C’est pourquoi Atlanta a cette réputation et pourquoi tant de Noirs de tout le pays ont déménagé ici. Les gens savent qu’ici, qu’il s’agisse de divertissement, d’entrepreneuriat ou de vente de poils, d’élevage de chiens, d’une entreprise de sécurité, peu importe. Il y a une possibilité pour vous de venir ici et de travailler ensemble et de gagner plus d’argent.

En plus d’accueillir Generosity Hour, Crown Royal a récemment a culminé sa première année en tant que partenaire d’Atlanta Dream de la WNBA, qui, dans le cadre du National Black Business Month, a invité les joueurs à visiter les salons locaux d’Atlanta et à obtenir des services pour les remercier de leur engagement envers la communauté.

La marque est continuer pour soutenir les petites entreprises et les entrepreneurs noirs en faisant un don de 25 000 $ à la Fearless Foundation, une organisation à but non lucratif basée à Atlanta, du Fearless Fund, pour éduquer et responsabiliser les entrepreneurs de couleur.

Pour vous joindre à Crown Royal pour porter un toast aux personnes qui comptent le plus dans nos communautés, visitez : www.crownroyal.com/generosity-fund/.

-dani canada