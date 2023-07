Earps dénonce l’appel «blessant» de Nike à ne pas vendre le kit GK d’Angleterre

BRISBANE, Australie – L’Anglaise Mary Earps a critiqué les fabricants de kits de l’équipe, Nike, pour ne pas avoir mis en vente le kit de gardien de but des Lionnes, affirmant que l’appel était « extrêmement décevant et très blessant ».

Earps, 30 ans, sera la gardienne de premier choix de l’Angleterre lors de la Coupe du monde féminine et a aidé l’équipe à remporter l’Euro l’été dernier. Elle a également été couronnée meilleure gardienne de but du monde lors des prix FIFA Best 2022, mais dans les coulisses, elle est de plus en plus frustrée par la décision de Nike de ne pas mettre le kit de gardien de but des Lionnes à la disposition des supporters.

« Je ne peux pas vraiment enrober cela de quelque manière que ce soit, donc je ne vais pas essayer. C’est extrêmement décevant et très blessant », a déclaré Earps aux journalistes à l’hôtel de l’équipe des Lionnes à Brisbane. « C’est quelque chose que j’ai combattu à huis clos, j’ai essayé de passer par les bons canaux autant que possible.

« C’est pourquoi je n’en ai pas parlé publiquement, même si on m’a beaucoup demandé à ce sujet au cours des derniers mois parce que j’ai désespérément essayé de trouver une solution avec la FA et avec Nike. Malheureusement, il est devenu très évident que ce n’est pas possible et qu’il n’y aura pas de solution acceptable pour les jeunes. »

« C’est très, sur le plan personnel, c’est évidemment extrêmement blessant compte tenu des 12 derniers mois en particulier – et je pense aussi qu’il y a eu une augmentation incroyable de la participation des gardiens de but au cours de cette année.

« Pour ma propre famille, mes amis et mes proches de ne pas pouvoir acheter ma chemise, comme s’ils allaient sortir et porter des vêtements normaux et je sais que cela ressemble à » oh Mary, quel horrible problème « mais sur le plan personnel, c’est vraiment difficile. «

Earps a déclaré qu’elle avait parlé à Nike de la question et qu’elle chercherait à s’entretenir avec d’autres gardiens de but après la Coupe du monde pour voir si cette politique pouvait être modifiée à tous les niveaux. À l’heure actuelle, les supporters peuvent acheter des kits de gardien de but masculins de l’Angleterre, mais pas le maillot féminin.

ESPN a contacté Nike pour savoir pourquoi ils n’ont pas produit sa chemise à vendre, mais n’ont pas encore reçu de réponse. Des sources ont déclaré à ESPN qu’il s’agissait d’une décision commerciale.

La Football Association a signé un nouvel accord de 12 ans avec Nike en 2016 – en vigueur à partir de 2018 – qui a vu l’engagement entre les deux se prolonger jusqu’en 2030.

Mary Earps était l’une des joueuses clés de l’Angleterre lors de son triomphe à l’Euro 2022. Naomi Baker – La FA / La FA via Getty Images

La gardienne de but anglaise a depuis lancé sa propre gamme de vêtements, MAE27, avec le slogan « soyez vous-même sans vergogne », mais elle est toujours frustrée par le fait que ses fans et sa famille ne peuvent pas acheter une réplique du maillot de gardien de but avec Earps dans le dos.

« Je pense que c’est un énorme problème, et je pense que c’est un message effrayant qui est envoyé aux gardiens de but du monde entier que vous n’êtes pas important », a déclaré Earps.

« C’est quelque chose que j’ai vraiment, vraiment combattu tranquillement et probablement une leçon que j’ai apprise est que j’aurais dû faire une déclaration publique plus tôt peut-être, je ne sais pas. Je regarde en arrière et pense que j’ai tout essayé.

« J’ai proposé de le financer moi-même, et mes coéquipiers m’ont également beaucoup soutenu, et je dois les remercier pour cela. Pour que cela se produise un deuxième tournoi consécutif, il est vraiment difficile de le mettre en mots. C’est un message vraiment dommageable. «

Earps estime que la décision exclut « une grande partie de la population ». Elle s’est entretenue avec sa compatriote gardienne de but anglaise Ellie Roebuck à ce sujet et a déclaré qu’elle était également « incroyablement déçue ». Elle a également consulté ses coéquipiers de champ extérieur.

« J’ai vérifié la température à l’époque avec Leah [Williamson]Lotte [Wubben-Moy] et quelques autres et ont dit « est-ce que je réagis de manière excessive les filles? Gardien de but de bout en bout », et ils ont répondu « non, c’est absolument inacceptable et nous, en tant que groupe, défendons l’inclusion, et c’est tout le contraire de ce que nous représentons. «

« Ils parlaient également de » pourquoi nous alignons-nous sur des marques qui n’ont pas l’inclusion au centre, pourquoi est-ce toujours une question de résultat?’ Donc, beaucoup de conversations ont eu lieu à l’arrière de ce sujet, alors j’espère qu’après la Coupe du monde, nous pourrons reprendre ces conversations et conformément aux contrats en cours de restructuration, nous pourrons peut-être avoir plus notre mot à dire sur ces choses. »

Earps est sur le point de disputer son premier match de Coupe du monde féminine lorsque l’Angleterre disputera son match d’ouverture du tournoi contre les adversaires du groupe D, Haïti, samedi.

« J’ai été tellement concentré sur la façon dont cela nous affecte et j’ai essayé de lutter contre cela », a ajouté Earps. « Je pense que l’argument est que le maillot de gardien de but pour hommes est produit en quantités limitées.

« Je pense que si c’était la conversation que nous avons, il n’y a pas assez de production. Je pense que c’est une conversation, mais qu’elle ne soit pas disponible du tout, c’est une chose totalement différente, un problème totalement distinct et je ne sais pas ce que les autres équipes, quelles sont leurs expériences parce qu’il s’agit évidemment d’un kit Lionnes sur mesure et je pense que toutes les équipes Nike ont un kit sur mesure, je ne pense pas qu’il soit partagé du côté des hommes.

« De toute façon, si vous fabriquez un kit sur mesure pour une équipe féminine, alors le kit de gardien de but féminin devrait sûrement être disponible aussi. Je ne suis tout simplement pas sûr, vous excluez quelque part. Donc, je ne sais pas trop où se trouvent les limites, mais je pense que c’est certainement une discussion plus large qui doit avoir lieu. Je suis surpris qu’on n’en ait pas parlé davantage et c’était ce que je voulais dire à Nike, c’est que nous pourrions être le leader mondial dans ce domaine.

« Ce dont nous sommes fiers, c’est d’être le premier et d’être le meilleur. Je pense que nous sommes vraiment en deçà. »